Минтруда: в Беларуси отцов будут активнее вовлекать в воспитание детей

В предстоящую пятилетку будут активнее вовлекать отцов в воспитание детей, укреплять институт семьи через развитие служб поддержки, а также усиливать адресную помощь. Об этом "Первому информационному" сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения. В Беларуси средний возраст матери при рождении первенца – чуть более 27 лет. На это влияет несколько причин: стремление к самообразованию и карьере, экономическая стабильность, а также развитие репродуктивных технологий.

Светлана Белаш, начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси: "Есть страны, например, Швеция, Дания, Франция, где средний возраст материнства - около 30 лет, при этом суммарный коэффициент рождаемости там выше, чем в других европейских странах. В этих странах отцы активно участвуют в воспитании детей и ведении домашнего хозяйства. Для нас очень важна поддержка не только со стороны государства, но и со стороны работодателей, которые помогают своим сотрудникам, являющимися родителями. Кроме того, важна поддержка студенческой молодежи и со стороны вузов, чтобы создать более многослойную платформу, на которой семья могла бы состояться и окрепнуть".