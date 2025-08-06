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Минтруда: в Беларуси отцов будут активнее вовлекать в воспитание детей
В предстоящую пятилетку будут активнее вовлекать отцов в воспитание детей, укреплять институт семьи через развитие служб поддержки, а также усиливать адресную помощь.
Об этом "Первому информационному" сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения. В Беларуси средний возраст матери при рождении первенца – чуть более 27 лет. На это влияет несколько причин: стремление к самообразованию и карьере, экономическая стабильность, а также развитие репродуктивных технологий.
Светлана Белаш, начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси: "Есть страны, например, Швеция, Дания, Франция, где средний возраст материнства - около 30 лет, при этом суммарный коэффициент рождаемости там выше, чем в других европейских странах. В этих странах отцы активно участвуют в воспитании детей и ведении домашнего хозяйства. Для нас очень важна поддержка не только со стороны государства, но и со стороны работодателей, которые помогают своим сотрудникам, являющимися родителями. Кроме того, важна поддержка студенческой молодежи и со стороны вузов, чтобы создать более многослойную платформу, на которой семья могла бы состояться и окрепнуть".
Поддержка семей в Беларуси - национальный приоритет. Одно из отличий нашей страны от других государств - оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком на протяжении трех лет, когда, например, в России - полтора года.