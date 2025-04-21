Минюст лишил лицензии риелторскую организацию "Твое пространство"

Министерством юстиции принято решение о прекращении лицензии на осуществление риелторской деятельности, предоставленной ООО "Твое пространство", пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Причиной стало то, что данная организация вела риелторскую деятельность в период приостановления лицензии, а также не устранила ранее выявленные в ее работе недостатки.

В январе этого года лицензия ООО "Твое пространство" была приостановлена в связи с многочисленными нарушениями, допускаемыми при оказании риелторских услуг. Был предоставлен срок для устранения выявленных нарушений и приведения деятельности в соответствие с требованиями законодательства.

Однако ООО не приняло меры, чтобы надлежащим образом организовать работу. Организация, будучи уведомленной о приостановлении лицензии, продолжила оказывать риелторские услуги, причем по-прежнему с нарушением правил ведения риелторской деятельности.

Лицензия ООО "Твое пространство" прекращена с 18 апреля 2025 года.

В Минюсте обратили внимание потребителей на то, что, обращаясь за оказанием риелторских услуг, нужно уточнять не только наименование риелторской организации, но и статус предоставленной ей лицензии: действующая, приостановленная, прекращенная. Эти сведения можно получить из размещенной в интернете ГИС "Единый реестр лицензий". Кроме того, аналогичные сведения размещены на официальном интернет-портале Министерства юстиции.