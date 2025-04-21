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Минюст лишил лицензии риелторскую организацию "Твое пространство"
Министерством юстиции принято решение о прекращении лицензии на осуществление риелторской деятельности, предоставленной ООО "Твое пространство", пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.
Причиной стало то, что данная организация вела риелторскую деятельность в период приостановления лицензии, а также не устранила ранее выявленные в ее работе недостатки.
В январе этого года лицензия ООО "Твое пространство" была приостановлена в связи с многочисленными нарушениями, допускаемыми при оказании риелторских услуг. Был предоставлен срок для устранения выявленных нарушений и приведения деятельности в соответствие с требованиями законодательства.
Однако ООО не приняло меры, чтобы надлежащим образом организовать работу. Организация, будучи уведомленной о приостановлении лицензии, продолжила оказывать риелторские услуги, причем по-прежнему с нарушением правил ведения риелторской деятельности.
Лицензия ООО "Твое пространство" прекращена с 18 апреля 2025 года.
В Минюсте обратили внимание потребителей на то, что, обращаясь за оказанием риелторских услуг, нужно уточнять не только наименование риелторской организации, но и статус предоставленной ей лицензии: действующая, приостановленная, прекращенная. Эти сведения можно получить из размещенной в интернете ГИС "Единый реестр лицензий". Кроме того, аналогичные сведения размещены на официальном интернет-портале Министерства юстиции.
Обязательно следует уточнять сведения о человеке, который оказывает риелторские услуги. Так, в последнее время все чаще выявляются факты, когда с потребителем работают люди, которые в штате риелторской организации не состоят и специалистами по риелторской деятельности не являются. Получить такую информацию можно, ознакомившись с идентификационной пластиковой карточкой, которую должен иметь каждый специалист по риелторской деятельности. Помимо иных сведений в такой карточке указываются фамилия специалиста и занимаемая им в той или иной риелторской организации должность. На официальном интернет-портале Министерства юстиции (раздел "риелторская деятельность") размещен Реестр риелторов Беларуси, с помощью которого можно узнать, действительно ли оказывающее риелторские услуги лицо является риелтором.