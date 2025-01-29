Минздрав Беларуси: с января врачам-специалистам увеличили надбавку

В Беларуси увеличили надбавку за работу в сфере здравоохранения врачам-специалистам. Это предусмотрено постановлением Министерства здравоохранения от 24 января 2025 года № 9 "Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 июня 2019 года № 52", сообщает БЕЛТА.

В Минздраве пояснили, что в рамках планомерного повышения размеров оплаты труда медицинских работников с 1 января 2025 года предусмотрено увеличение надбавки за работу в сфере здравоохранения врачам-специалистам на 45 % оклада. Так, надбавка установлена врачам-специалистам отделения анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации - 300 % оклада, врачам-специалистам приемного отделения - 235 % оклада, врачам-специалистам отделений (палат) для пациентов с нарушением мозгового кровообращения (инсультом), с поражением спинного мозга, сопровождающимся параличами конечностей и нарушением функций тазовых органов - 235 % оклада, врачам-специалистам выездных бригад - 235 % оклада, врачам общей практики, врачам-педиатрам участковым, врачам-терапевтам участковым - 235 % оклада, врачам-специалистам, за исключением вышеперечисленных, - 185 % оклада.

Подпункт 4.2.1 пункта 4 постановления, в соответствии с которым врачам общей практики, врачам-педиатрам участковым установлена надбавка за специфику работы в сфере здравоохранения в размере 110 % оклада, дополнен должностью врача-терапевта участкового.