Мир - это независимость: эксперт назвал условие, при котором может исчезнуть суверенитет

3 июля Беларусь отпраздновала День Независимости. Президент Беларуси Александр Лукашенко ежегодно в этот день, как и 9 Мая, желает соотечественникам мирного неба над головой. Но почему же независимость Беларуси так важна в контексте всего, что происходит в мире, объяснил эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко в проекте "Актуальное интервью".

Александр Тищенко:

"Пока есть мир, мы независимы, но если случится война, то независимость уйдет автоматически, потому что либо страну завоюют, либо она должна предпринимать другие шаги и искать новые возможности для недопущения такой ситуации. В данном случае мир - гарантия полноценной независимости".

Эксперт считает, что именно поэтому белорусский лидер постоянно акцентирует внимание на том, что над Беларусью чистое небо, что в государстве ведутся мирное развитие, жизнь и экономика. "Все перечисленное дает больше возможностей, потому что война их никогда не давала. Война - разрушительная вещь. А Президент Беларуси является созидателем, поэтому всегда призывает к мирной жизни сейчас и в будущем, старается выстроить мирный тоннель для Беларуси в бушующем мире", - сказал он.