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Мир - это независимость: эксперт назвал условие, при котором может исчезнуть суверенитет
3 июля Беларусь отпраздновала День Независимости. Президент Беларуси Александр Лукашенко ежегодно в этот день, как и 9 Мая, желает соотечественникам мирного неба над головой. Но почему же независимость Беларуси так важна в контексте всего, что происходит в мире, объяснил эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко в проекте "Актуальное интервью".
Александр Тищенко:
"Пока есть мир, мы независимы, но если случится война, то независимость уйдет автоматически, потому что либо страну завоюют, либо она должна предпринимать другие шаги и искать новые возможности для недопущения такой ситуации. В данном случае мир - гарантия полноценной независимости".
Александр Тищенко уверен, что если разрушить мир, то нарушится и движение, и развитие страны.