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Мир на пороге глобального конфликта, что будет дальше
Автор:Редакция news.by
Как будет развиваться ситуация в мире дальше? Построим связь между событиями на международной арене и вместе с ведущими экспертами и политологами проанализируем, почему мир оказался на пороге глобального конфликта.
Программа "Тренды" 23 июля после "Панорамы" на "Беларусь 1", а также на сайте NEWS.BY и на мультимедийном портале VIDEOBEL.BY.
Говорим о главном:
- 50 дней на капитуляцию? Трамп поставил ультиматум России. Перемирие с Украиной или США обещают санкционный ад.
- Москва назвала отсчет Трампа театром абсурда. Что произойдет 3 сентября, когда ультиматум истечет?
- Шабаш на костях. Власти Львова выставили на торг останки воинов-освободителей. Хотят выкупить пленных вэсэушников.
- До чего дошла декоммунизация в Польше! В Гданьске славят гитлеровских холуев на открывшейся выставке "Наши хлопцы в армии Третьего рейха".
- Европа не только благословляет новый нацизм, но и германо-британский военный альянс против России? Берлин и Лондон создали мини-НАТО.
- Французский военный "стандарт". В День взятия Бастилии две кобылы разбили миф о мощи военных стандартов Запада.
- "Евроценности" на помойке. Сбежали "от ужасов диктатуры" - получили ведро объедков.
Программа "Тренды" - международная панорама без фильтров. Ваш гид в мире, где правду подменили сценарием.
Смотрите. Сравнивайте. Думайте.