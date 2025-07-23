Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеМнениеТранспортТуризмЭкология

Мир на пороге глобального конфликта, что будет дальше

Как будет развиваться ситуация в мире дальше? Построим связь между событиями на международной арене и вместе с ведущими экспертами и политологами проанализируем, почему мир оказался на пороге глобального конфликта.

Программа "Тренды" 23 июля после "Панорамы" на "Беларусь 1", а также на сайте NEWS.BY и на мультимедийном портале VIDEOBEL.BY.

Говорим о главном:

  • 50 дней на капитуляцию? Трамп поставил ультиматум России. Перемирие с Украиной или США обещают санкционный ад. 
  • Москва назвала отсчет Трампа театром абсурда. Что произойдет 3 сентября, когда ультиматум истечет?
  • Шабаш на костях. Власти Львова выставили на торг останки воинов-освободителей. Хотят выкупить пленных вэсэушников.
  • До чего дошла декоммунизация в Польше! В Гданьске славят гитлеровских холуев на открывшейся выставке "Наши хлопцы в армии Третьего рейха".
  • Европа не только благословляет новый нацизм, но и германо-британский военный альянс против России? Берлин и Лондон создали мини-НАТО.
  • Французский военный "стандарт". В День взятия Бастилии две кобылы разбили миф о мощи военных стандартов Запада.
  • "Евроценности" на помойке. Сбежали "от ужасов диктатуры" - получили ведро объедков.

Программа "Тренды" - международная панорама без фильтров. Ваш гид в мире, где правду подменили сценарием.

Смотрите. Сравнивайте. Думайте.

Трендыполитикав мире