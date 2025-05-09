Мира всему миру - Дарья Домрачева поздравила белорусов с праздником Великой Победы

Теплыми словами поделилась Герой Беларуси и четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева: "Я хочу поздравить всю нашу родную Беларусь с 80-летием Великой Победы. Прежде всего хочется сказать слова благодарности тем людям, которые защищали нашу землю в годы этой тяжелой войны. Хочется пожелать будущим поколениям быть достойными тех поколений, которые добывали Великую Победу. И, конечно же, желаю мира всему миру".