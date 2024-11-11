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Мирного неба над головой! Белорусские полярники поздравили страну с Новым годом и Рождеством

Из далекой Антарктиды видеопоздравление своей стране с Новым годом и Рождеством шлет команда 17-й Белорусской антарктической экспедиции.

Дорогие друзья!

Команда 17-й Белорусской антарктической экспедиции шлет самые теплые поздравления с Новым годом и Рождеством своим родным, близким, всем жителям нашей замечательной страны.

Желаем всем чистого и мирного неба над головой, полярного здоровья, побольше доброты и улыбок, душевного спокойствия и семейного уюта, новых стремлений и достижений, успехов и процветания!

Пусть Новый год радует всех исполнением самых заветных желаний, пусть каждый человек почувствует себя счастливым, пусть каждый день Нового года приносит в наши дома только добро и позитив!

Любви и гармонии, достатка и благополучия. С Новым годом, Беларусь!

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