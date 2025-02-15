3.51 RUB
3.27 USD
3.41 EUR
Митинг-реквием, приуроченный ко Дню памяти воинов-интернационалистов, прошел в Минске
15 февраля в Беларуси отмечают День памяти воинов-интернационалистов. 36 лет назад советские войска покинули Афганистан. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение к ветеранам, отметив, что для нынешних поколений они образец честности и порядочности, доблести и отваги.
В этот день по всей стране проходят памятные мероприятия. Митинг-реквием состоялся и на острове Мужества и Скорби в Минске.
Несмотря на морозную погоду, на острове было многолюдно. Вспомнить павших солдат пришли те, для кого события тех лет являются особой болью, - ветераны и семьи погибших. Здесь же сегодня находились представители органов власти, различных министерств, ведомств и общественных объединений, школьники и все неравнодушные. Все они пришли почтить память героев - воинов-афганцев, которые отдали свою жизнь за мир. Их имена высечены на стене часовни.
Афганская война длилась 9 лет 1 месяц и 19 дней. Она стоила жизни почти 15 тыс. советских солдат (это были самые большие потери Советской армии со времен Великой Отечественной войны). Десятки пропали без вести, 54 тыс. получили ранения и увечья. В составе ограниченного контингента в Афганистане воевали и белорусы. Более 30 тыс. семей отправили своих сыновей выполнять интернациональный долг в Афганистан. Свыше 700 белорусов домой не вернулись, почти столько же остались инвалидами.
Владимир Шоков, председатель Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане "Память", ветеран Афганской войны:
"Сегодня мы проводим торжественно-траурные мероприятия. Они посвящены тем ребятам, которые не вернулись с той необъявленной войны. У нас их 771 человек. 12 человек пропали без вести. Сейчас мы занимаемся с молодыми людьми патриотическим воспитанием. Мы хотим донести информацию о той войне, хотим их научить защищать свою Родину и быть всегда готовым по ее приказу выступить на защиту Отечества".
Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, ветеран Афганской войны Михаил Мирончик обратил внимание, что люди его поколения, прошедшие Афганскую войну, имели возможность общаться с участниками Великой Отечественной войны. А вот потомкам - детям и внукам - в этом повезло меньше. Михаил Мирончик пожелал молодежи, чтобы она не испытала тяжелых дней войны и ей не пришлось держать оружие, защищая Родину. Он глубоко уверен, что его сослуживцы должны передать память молодым людям.
Защитники боролись за мир на афганской земле, став преградой для международного терроризма. По оценке некоторых современных экспертов, боевые действия в Афганистане - это первая крупная антитеррористическая война в новейшей истории.
Сегодня в Беларуси проживают более 21 тыс. ветеранов боевых действий на территории других государств, 455 человек из которых являются инвалидами войны. Их поддержка - приоритет государственной политики. Для них в Беларуси расширили социальные гарантии. В первую очередь новшества коснутся ветеранов боевых действий из числа военнослужащих и членов семей погибших. Усилены также меры поддержки отдельным членам семей погибших, в частности вдовам, не вступившим в новый брак.
Воины-интернационалисты до конца оставались верны своей присяге и долгу, сегодня они этому же учат и молодое поколение. Они также активно участвуют в жизни страны, принимают участие в обеспечении национальной и военной безопасности Беларуси.