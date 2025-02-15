Митинг-реквием, приуроченный ко Дню памяти воинов-интернационалистов, прошел в Минске

15 февраля в Беларуси отмечают День памяти воинов-интернационалистов. 36 лет назад советские войска покинули Афганистан. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение к ветеранам, отметив, что для нынешних поколений они образец честности и порядочности, доблести и отваги.

В этот день по всей стране проходят памятные мероприятия. Митинг-реквием состоялся и на острове Мужества и Скорби в Минске.

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Несмотря на морозную погоду, на острове было многолюдно. Вспомнить павших солдат пришли те, для кого события тех лет являются особой болью, - ветераны и семьи погибших. Здесь же сегодня находились представители органов власти, различных министерств, ведомств и общественных объединений, школьники и все неравнодушные. Все они пришли почтить память героев - воинов-афганцев, которые отдали свою жизнь за мир. Их имена высечены на стене часовни.

Афганская война длилась 9 лет 1 месяц и 19 дней. Она стоила жизни почти 15 тыс. советских солдат (это были самые большие потери Советской армии со времен Великой Отечественной войны). Десятки пропали без вести, 54 тыс. получили ранения и увечья. В составе ограниченного контингента в Афганистане воевали и белорусы. Более 30 тыс. семей отправили своих сыновей выполнять интернациональный долг в Афганистан. Свыше 700 белорусов домой не вернулись, почти столько же остались инвалидами.

Владимир Шоков, председатель Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане "Память", ветеран Афганской войны:

"Сегодня мы проводим торжественно-траурные мероприятия. Они посвящены тем ребятам, которые не вернулись с той необъявленной войны. У нас их 771 человек. 12 человек пропали без вести. Сейчас мы занимаемся с молодыми людьми патриотическим воспитанием. Мы хотим донести информацию о той войне, хотим их научить защищать свою Родину и быть всегда готовым по ее приказу выступить на защиту Отечества".

Владимир Шоков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6dd3d365-5d08-4cb9-b8dd-dad30bcf161c/conversions/c943d6d7-1913-4acf-989d-a3168cd3a621-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6dd3d365-5d08-4cb9-b8dd-dad30bcf161c/conversions/c943d6d7-1913-4acf-989d-a3168cd3a621-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6dd3d365-5d08-4cb9-b8dd-dad30bcf161c/conversions/c943d6d7-1913-4acf-989d-a3168cd3a621-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6dd3d365-5d08-4cb9-b8dd-dad30bcf161c/conversions/c943d6d7-1913-4acf-989d-a3168cd3a621-xl-___webp_1920.webp 1920w Владимир Шоков

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, ветеран Афганской войны Михаил Мирончик обратил внимание, что люди его поколения, прошедшие Афганскую войну, имели возможность общаться с участниками Великой Отечественной войны. А вот потомкам - детям и внукам - в этом повезло меньше. Михаил Мирончик пожелал молодежи, чтобы она не испытала тяжелых дней войны и ей не пришлось держать оружие, защищая Родину. Он глубоко уверен, что его сослуживцы должны передать память молодым людям.

Михаил Мирончик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db6583c9-8bf6-48bb-af1a-c8b198562e5b/conversions/ff27de10-9843-4709-bf39-2ea581869e25-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db6583c9-8bf6-48bb-af1a-c8b198562e5b/conversions/ff27de10-9843-4709-bf39-2ea581869e25-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db6583c9-8bf6-48bb-af1a-c8b198562e5b/conversions/ff27de10-9843-4709-bf39-2ea581869e25-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db6583c9-8bf6-48bb-af1a-c8b198562e5b/conversions/ff27de10-9843-4709-bf39-2ea581869e25-xl-___webp_1920.webp 1920w Михаил Мирончик

Защитники боролись за мир на афганской земле, став преградой для международного терроризма. По оценке некоторых современных экспертов, боевые действия в Афганистане - это первая крупная антитеррористическая война в новейшей истории.

Сегодня в Беларуси проживают более 21 тыс. ветеранов боевых действий на территории других государств, 455 человек из которых являются инвалидами войны. Их поддержка - приоритет государственной политики. Для них в Беларуси расширили социальные гарантии. В первую очередь новшества коснутся ветеранов боевых действий из числа военнослужащих и членов семей погибших. Усилены также меры поддержки отдельным членам семей погибших, в частности вдовам, не вступившим в новый брак.