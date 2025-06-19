Митинг-реквием прошел у мемориала сестры Хатыни - деревни Дальвы

19 июня Беларусь вспоминает деревню Дальва в Логойском районе, которая была сожжена вместе с жителями 19 июня 1944 года. По традиции в этот день у мемориала на месте трагедии проходит митинг-реквием.

Насчитывается 290 белорусских деревень, которые были сожжены вместе с людьми. Их называют сестрами Хатыни. Эта новая масштабная цифра была озвучена Генеральной прокуратурой в ходе расследования по делу геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

История деревни Дальва известна давно. Сразу после войны была информация об уничтоженном фашистами поселении рядом с Хатынью в Логойском районе.

Здесь 19 июня 1944 года немецко-фашистские захватчики сожгли 44 местных жителя по старой схеме - согнали в дом и подожгли. Среди жертв было 29 детей. Одному из них, 13-летнему Николаю Гириловичу, чудом удалось спастись. Этот самый спасенный мальчик Николай Гирилович - телевизионный сотрудник, который в свое время стоял у истоков увековечивания памяти Дальвы. Он был в инициативной группе, которая заботилась о создании мемориала.

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Мемориальный комплекс был открыт в 1973 году. Здесь сегодня по старой и доброй традиции собираются люди, чтобы почтить память жертв Дальвы и самой этой белорусской деревни. Здесь состоялся митинг-реквием, в котором приняли участие школьники, представители молодежных организаций, местные власти.

Место скорби сегодня очень красивое. Можно сказать, оно живое, здесь буйствует природа. На таком контрасте, вспоминая войну и наблюдая за сегодняшним мирным днем, возникают особенные чувства. Ими поделились участники мероприятия.

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Елизавета Батуро, учащаяся Плещенецкой СШ № 1:

"Дальва - это сестра Хатыни. Здесь погибло очень много маленьких детей. Каждому дому здесь стоит памятник. Каждый год мы приезжаем сюда, чтобы почтить память всех погибших".

Дмитрий Вильтовский, директор Государственного мемориального комплекса "Хатынь":

"Дальва является одной из тех деревень, которые пострадали от рук фашизма. Немцы применяли специальную тактику выжженной земли. Они уничтожали деревни и их население. За 10 дней до прихода Красной Армии, 19 июня 1944 года, во время проводимой операции "Баклан" была сожжена Дальва".

Алена Клявзер, старший научный сотрудник Государственного мемориального комплекса "Хатынь":

"Трагедия белорусских деревень - Хатыни, Дальвы, Шуневки, деревни Борки - это трагедия всей Беларуси, которую нельзя забывать. Это боль в сердце".