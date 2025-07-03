Митинг-реквием в Брестской крепости открыл программу Дня Независимости в городе

Масштабно празднуют День Независимости родной страны в каждом уголке. Основной локацией торжеств в городе над Бугом стала легендарная цитадель. Ежегодно в эти дни она буквально утопает в цветах.

Наследники Великой Победы помнят и чтут свою историю, благодарны каждому герою за мирную и процветающую Беларусь.

Она первой приняла удар врага в 1941 году, ее защитники мужественно держали оборону 32 дня, их стойкостью были поражены даже немецко-фашистские захватчики. 3 июля отдать дань памяти всем героям Великой Отечественной идут с самого утра.

Митинг-реквием в легендарной крепости по традиции открыл программу Дня Независимости в Бресте. На площади Церемониалов собрались благодарные потомки из самых разных уголков планеты. Живые цветы легли к Вечному огню, в память о каждом воине минута молчания.

"Печально, что происходит сейчас в Европе, что они забыли историческую правду. Но есть мы, есть Брестская крепость, есть Хатынь, которые очень четко и правильно говорят о той исторической правде, о тех жизненных моментах, которые пережил наш советский народ", - отметил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик.

Торжественным маршем здесь прошлись и бойцы Брестского гарнизона. В Свято-Николаевском гарнизонном соборе прозвучала молитва "За Беларусь". У Ледового дворца организовали выставку военной техники.