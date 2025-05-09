Митюкова о работе по внесению в список ЮНЕСКО мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"

Как возникла идея внести в список ЮНЕСКО не саму Брестскую крепость, а мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" как олицетворение подвига советского солдата, как уникальный архитектурно-скульптурный ансамбль, в эфире "Первого информационного" рассказала замдиректора мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Елена Митюкова.

"Вопрос о том, чтобы Брестская крепость вошла под охрану ЮНЕСКО и вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, был поставлен еще в начале 2000-х годов. Но тогда предполагалось внести в список ЮНЕСКО крепость как фортификационное сооружение, - напомнила Елена Митюкова. - В последующем случилось так, что нам необходимо было уже отстаивать правду о войне, о нашей победе, о нашем вкладе в события Второй мировой войны. И возникла такая идея, не саму Брестскую крепость, а мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", как олицетворение подвига советского солдата, как уникальный архитектурно-скульптурный ансамбль, который действительно посещают туристы со всего мира, внести в список ЮНЕСКО для того, чтобы увековечить память, увековечить наш вклад в события Великой Отечественной войны, общемировые, конечно".

Она рассказала, что работа ведется совместно с Мамаевым курганом, мемориальным комплексом "Героям Сталинградской битвы" в городе Волгограде. "Наши мемориалы - это два крупнейших мемориала не только на постсоветском пространстве, но и в целом в мире, которые говорят о подвиге советского солдата", - пояснила Елена Митюкова.