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Митюкова о работе по внесению в список ЮНЕСКО мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"
Как возникла идея внести в список ЮНЕСКО не саму Брестскую крепость, а мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" как олицетворение подвига советского солдата, как уникальный архитектурно-скульптурный ансамбль, в эфире "Первого информационного" рассказала замдиректора мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Елена Митюкова.
"Вопрос о том, чтобы Брестская крепость вошла под охрану ЮНЕСКО и вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, был поставлен еще в начале 2000-х годов. Но тогда предполагалось внести в список ЮНЕСКО крепость как фортификационное сооружение, - напомнила Елена Митюкова. - В последующем случилось так, что нам необходимо было уже отстаивать правду о войне, о нашей победе, о нашем вкладе в события Второй мировой войны. И возникла такая идея, не саму Брестскую крепость, а мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", как олицетворение подвига советского солдата, как уникальный архитектурно-скульптурный ансамбль, который действительно посещают туристы со всего мира, внести в список ЮНЕСКО для того, чтобы увековечить память, увековечить наш вклад в события Великой Отечественной войны, общемировые, конечно".
Она рассказала, что работа ведется совместно с Мамаевым курганом, мемориальным комплексом "Героям Сталинградской битвы" в городе Волгограде. "Наши мемориалы - это два крупнейших мемориала не только на постсоветском пространстве, но и в целом в мире, которые говорят о подвиге советского солдата", - пояснила Елена Митюкова.
"И, к счастью, в 2024 году был снят запрет на внесение в списки ЮНЕСКО объектов, связанных с вооруженными конфликтами. Поэтому, воспользовавшись этой ситуацией, мы тут же начали готовить досье. И уже внесены в предварительный список ЮНЕСКО. А сейчас мы работаем над тем, чтобы подготовить новый пакет документов и попасть уже в список основной. Конечно же, это повысит не только статус Брестской крепости, но и статус Республики Беларусь, которая приобретет еще один объект мирового значения в списке ЮНЕСКО", - считает замдиректора мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" .