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Артеменко: Неотъемлемой частью господдержки является пенсионное обеспечение
Государство всегда осуществляет комплексную систему поддержки для повышения качества жизни пожилых граждан. Неотъемлемой частью господдержки является пенсионное обеспечение. Об этом журналистам рассказала замминистра труда и социальной защиты Марина Артеменко.
В 2024 году на выплату пенсий будет направлено более 22 млрд белорусских рублей. Это составляет около 9 % ВВП.
В стране реализуется ряд программ и проектов, направленных на всестороннюю поддержку людей серебряного возраста. Все нормы закреплены в Национальной стратегии "Активное долголетие - 2030".
Марина Артеменко, замминистра труда и социальной защиты Беларуси:
"Национальная стратегия "Активное долголетие" послужила достаточно мощным стимулом для развития различных направлений в отношении пожилых. У нас сегодня в стране действует 140 советов пожилых граждан, в которых задействовано более 1,5 тыс. человек. Эти советы являются своеобразным рупором общественного мнения, когда граждане пожилого возраста участвуют в жизни своего региона, вносят предложения, привлекаются к различным мероприятиям, что является для них, безусловно, очень важным. И таким объединяющим мероприятием являются областные слеты пожилых граждан".
День пожилого человека пройдет 1 октября. К этому событию готовят ряд мероприятий и акций. Среди них марафон по скандинавской ходьбе, танцевальный фестиваль, ежегодная акция "Уважение. Забота. Ответственность".
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