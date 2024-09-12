Артеменко: Неотъемлемой частью господдержки является пенсионное обеспечение

Государство всегда осуществляет комплексную систему поддержки для повышения качества жизни пожилых граждан. Неотъемлемой частью господдержки является пенсионное обеспечение. Об этом журналистам рассказала замминистра труда и социальной защиты Марина Артеменко.

В 2024 году на выплату пенсий будет направлено более 22 млрд белорусских рублей. Это составляет около 9 % ВВП.

В стране реализуется ряд программ и проектов, направленных на всестороннюю поддержку людей серебряного возраста. Все нормы закреплены в Национальной стратегии "Активное долголетие - 2030".

Марина Артеменко, замминистра труда и социальной защиты Беларуси:

"Национальная стратегия "Активное долголетие" послужила достаточно мощным стимулом для развития различных направлений в отношении пожилых. У нас сегодня в стране действует 140 советов пожилых граждан, в которых задействовано более 1,5 тыс. человек. Эти советы являются своеобразным рупором общественного мнения, когда граждане пожилого возраста участвуют в жизни своего региона, вносят предложения, привлекаются к различным мероприятиям, что является для них, безусловно, очень важным. И таким объединяющим мероприятием являются областные слеты пожилых граждан".