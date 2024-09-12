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Авдонин: Белорусская армия мобильная и эффективная

Армию надо встряхнуть и привести в идеальное состояние. Такое требование Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил на совещании во время посещения 230-го общевойскового полигона Обуз-Лесновский. Важная тема нашла отклик в экспертном сообществе.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований: "Мы не та армия, которая была даже несколько лет назад. Мы очень сильно изучали современные способы ведения боя на основе опыта СВО, на основе опыта НАТО в других регионах мира и, конечно же, быстро применяли эти методы в модернизации вооружения и военной техники Вооруженных Сил Беларуси. И тем самым, естественно, наша армия мобильная, эффективная, и Президент четко поставил задачи по проверке всех силовых структур военизированных подразделений для того, чтобы еще раз убедиться в том, что силовой блок готов к отражению любых агрессий со стороны коллективного Запада для обеспечения мира и порядка на нашей земле".

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