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Гайдукевич: Лукашенко не верил сказкам Запада и уделял огромное внимание ВС Беларуси
Современная война - это война беспилотников. Президент Беларуси 24 сентября с рабочей поездкой на Обуз-Лесновском полигоне, где речь идет о развитии беспилотной авиации Вооруженных Сил Беларуси.
В центре внимания - опыт современных конфликтов. Александр Лукашенко подчеркивает: без беспилотников ни о какой победе и ни о какой войне разговора быть не может. Поэтому тренировки и учения с БПЛА должны быть приближены к боевым условиям.
Важная тема нашла отклик в экспертном сообществе.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "После развала СССР нам говорили, что армия не нужна. Что все желают Беларуси добра. Президент не поверил сказкам Запада. Он всегда уделял огромное внимание Вооруженным Силам нашей страны и спецслужбам. Чтобы они были оснащены самыми последними вооружениями. Чтобы это была сильная, мощная армия, которая может дать ответ любой угрозе в отношении Беларуси. Сегодня Президент провел очередное совещание на полигоне, где обсуждали важнейшую тему. Беспилотные летательные аппараты".
"Без них действительно сегодня, как сказал глава государства, не обходится ни один конфликт в мире. Ни одна война. И мы должны быть готовы к отражению этих угроз. Мы должны знать, что это такое. Мы должны понимать, как это работает. Естественно, для этого нужно и обучение, и новейшая техника", - подчеркнул Олег Гайдукевич.
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