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Кривошеев: Главная задача Беларуси - не позволить обвести себя вокруг пальца
Диалог наций позволяет сдерживать нарастающий уровень международной напряженности, такое мнение высказал председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.
Эксперт уверен, что необходимо детально и ответственно подходить к принимаемым решениям в рамках ООН.
В мире должен быть хотя бы такой номинальный клуб, где можно высказать свои позиции даже на птичьем языке, но при этом где бы могли снять основной накал противоречий и не доводить войну информационную до войны горячей. Поэтому я думаю, что и российские коллеги, и делегация Беларуси, и все здравомыслящие страны со своими представителями в ООН глобального большинства понимают, что это просто слова. Главная задача Беларуси - не позволить обвести себя вокруг пальца.
В последние годы ООН подвергается серьезной критике и звучат призывы к трансформации и даже ликвидации структуры. Однако с полной уверенностью можно сказать, что это приведет к полному разрыву диалога между странами, а также сопутствующим вызовам в сфере глобальной безопасности.
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