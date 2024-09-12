Кривошеев: Главная задача Беларуси - не позволить обвести себя вокруг пальца

В мире должен быть хотя бы такой номинальный клуб, где можно высказать свои позиции даже на птичьем языке, но при этом где бы могли снять основной накал противоречий и не доводить войну информационную до войны горячей. Поэтому я думаю, что и российские коллеги, и делегация Беларуси, и все здравомыслящие страны со своими представителями в ООН глобального большинства понимают, что это просто слова. Главная задача Беларуси - не позволить обвести себя вокруг пальца.

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов