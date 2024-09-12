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Кривошеев: Главная задача Беларуси - не позволить обвести себя вокруг пальца

Диалог наций позволяет сдерживать нарастающий уровень международной напряженности, такое мнение высказал председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

Эксперт уверен, что необходимо детально и ответственно подходить к принимаемым решениям в рамках ООН.

В мире должен быть хотя бы такой номинальный клуб, где можно высказать свои позиции даже на птичьем языке, но при этом где бы могли снять основной накал противоречий и не доводить войну информационную до войны горячей. Поэтому я думаю, что и российские коллеги, и делегация Беларуси, и все здравомыслящие страны со своими представителями в ООН глобального большинства понимают, что это просто слова. Главная задача Беларуси - не позволить обвести себя вокруг пальца.
Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов

В последние годы ООН подвергается серьезной критике и звучат призывы к трансформации и даже ликвидации структуры. Однако с полной уверенностью можно сказать, что это приведет к полному разрыву диалога между странами, а также сопутствующим вызовам в сфере глобальной безопасности.

Андрей Кривошеев

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