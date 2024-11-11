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Многодневный поход и 85 км. Белорусские полярники изучают малоисследованный район Антарктиды
В Антарктиде продолжают исследования белорусские полярники.
Для расширения площади научных и практических интересов выполняется многодневный научный поход в малоисследованный район Антарктиды - горы Коновалова и долину ледника Кэмпбелла. Общая протяженность исследовательского маршрута составляет около 85 км, а площадь комплексных научных исследований - порядка 110 кв. км.
С использованием приборов и комплексов, разработанных белорусскими учеными, выполнены десятки измерений различных параметров природной среды Антарктики. Также взяты пробы и образцы природных материалов.
Алексей Гайдашов, руководитель Белорусской антарктической экспедиции:
"Продолжается расширение географии исследований Белорусской национальной антарктической программы. Группа выходит в малый научный поход в район горы Коновалова, ледника Кэмпбелла. Обследование, проведение научных комплексных исследований, геология, биология, экологические исследования, отбор научных проб, образцов и т. д. - то есть, наука переводится в более практическое русло. Приближаемся к решению задач, поставленных главой государства и Национальной академией наук. Удачи нам!"
Экспедиция продлится до середины апреля. Среди основных задач - реализация заданий госпрограммы по исследованию полярных районов Земли. В числе основных направлений исследований - биология и микробиология, физика атмосферы и сейсмология, а также метеорология в разрезе понимания глобальных изменений климата и процессов, происходящих на планете.
Белорусские полярники продолжат расширять географию научных исследований. Так, во время предыдущей, 16-й экспедиции удачу принесли два похода по ледовому континенту.
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