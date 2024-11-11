Многодневный поход и 85 км. Белорусские полярники изучают малоисследованный район Антарктиды

В Антарктиде продолжают исследования белорусские полярники.

Для расширения площади научных и практических интересов выполняется многодневный научный поход в малоисследованный район Антарктиды - горы Коновалова и долину ледника Кэмпбелла. Общая протяженность исследовательского маршрута составляет около 85 км, а площадь комплексных научных исследований - порядка 110 кв. км.

С использованием приборов и комплексов, разработанных белорусскими учеными, выполнены десятки измерений различных параметров природной среды Антарктики. Также взяты пробы и образцы природных материалов.

Алексей Гайдашов, руководитель Белорусской антарктической экспедиции:

"Продолжается расширение географии исследований Белорусской национальной антарктической программы. Группа выходит в малый научный поход в район горы Коновалова, ледника Кэмпбелла. Обследование, проведение научных комплексных исследований, геология, биология, экологические исследования, отбор научных проб, образцов и т. д. - то есть, наука переводится в более практическое русло. Приближаемся к решению задач, поставленных главой государства и Национальной академией наук. Удачи нам!"

Экспедиция продлится до середины апреля. Среди основных задач - реализация заданий госпрограммы по исследованию полярных районов Земли. В числе основных направлений исследований - биология и микробиология, физика атмосферы и сейсмология, а также метеорология в разрезе понимания глобальных изменений климата и процессов, происходящих на планете.