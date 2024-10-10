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Множество историй и самая настоящая борьба за жизнь спортсмена в фильме "Спортивный доктор"
Самое узнаваемое медучреждение для белорусского спорта - Республиканский научно-практический центр – в октябре празднует свое 10-летие.
За это время РНПЦ спорта твердо закрепил за собой статус основного в сфере медицинского и научно-методического обеспечения подготовки спортсменов национальных, сборных команд и спортивного резерва. За ним закреплено около 35 тыс. пациентов, работают уникальные лаборатории. И развитие центра не стоит на месте.
Ирина Малеваная, директор РНПЦ спорта: "В 2022 году у нас была открыта малая операционная, где осуществляются все виды артроскопических вмешательств. Мы стали оказывать оперативную помощь всем спортсменам нашей страны, а не только закрепленным за РНПЦ спорта. В нашем центре работает почти четыре сотни сотрудников, причем представленных как профессионалами своего дела - ветеранами, так и молодыми специалистами. Около полутысячи кабинетов задействованы в медицинском и научном сопровождении спортивной подготовки. Вот буквально накануне у нас был один из рекордов. К нам в центр обратилось порядка 1200 пациентов в день."
РНПЦ спорта за свой достаточно еще короткий век уже отличилось и на мировой арене. Чего только стоит работа в разгар пандемии коронавируса, когда тренировочный процесс не останавливался, как и чемпионат Беларуси по футболу.
А еще были II Европейские игры и Игры стран СНГ, чье медицинское сопровождение блестяще организовал РНПЦ спорта.
Множество историй, в том числе и самая настоящая борьба за жизнь спортсмена - все это в видеофильме корреспондента "Первого информационного" Анны Эйсмонт "Спортивный доктор". Смотрите в вечернем эфире на "Беларусь 1".
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