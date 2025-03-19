МНС напоминает: подать декларацию о доходах нужно не позднее 31 марта

Министерство по налогам и сборам напоминает, что 31 марта 2025 года заканчивается срок представления гражданами налоговых деклараций за 2024 год, сообщает БЕЛТА со ссылкой на в МНС.

С 1 января 2025 года в Беларуси проходит кампания по декларированию физическими лицами доходов за 2024-й. Представить декларацию (расчет) о доходах, полученных в 2024-м, физическим лицам необходимо не позднее 31 марта 2025 года.

Налоговые декларации должны подать граждане, получившие доходы из-за границы, от продажи имущества, иные доходы, исчисление налога по которым выполняется налоговым органом. В этом году такая обязанность есть и у граждан, чей доход за 2024 год превысил 200 тыс. рублей. В эту цифру входит совокупность доходов по трудовым, гражданско-правовым договорам на выполнение работ, оказание услуг, создание объектов интеллектуальной собственности, дивидендов, облагаемых по ставке 13 %.

Более подробная информация о налогообложении доходов свыше 200 тыс. рублей, о порядке представления налоговой декларации и уплате подоходного налога размещена на официальном сайте в разделе "Актуальное / Доходы свыше 200 000 рублей, облагаемые по ставке 25 %".

Кроме того, в срок не позднее 1 апреля 2025 года налоговые агенты обязаны предоставить в налоговые органы сведения о доходах физических лиц за 2024 год по установленной форме. Сведения представляются в отношении доходов каждого физического лица, признаваемых объектами налогообложения, облагаемых по различным ставкам, включая сведения о льготах и суммах подоходного налога.