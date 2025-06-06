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Мобильные операторы вернули абонентов на прежние безлимитные тарифные планы

Мобильные операторы вернули абонентов на прежние безлимитные тарифные планы

Мобильные операторы вернули абонентов на прежние безлимитные тарифные планы. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой в Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

С учетом многочисленных жалоб граждан на закрытие мобильными операторами архивных безлимитных тарифных планов и принудительный перевод пользователей на более дорогие тарифные планы, в том числе в социальных сетях, 5 июня на площадке МАРТ состоялась рабочая встреча с участием представителей Министерства связи и информатизации, УП "А1" и СООО "МТС".

МАРТ указал мобильным операторам на недопустимость повышения тарифов для потребителей по причине увеличения объема потребления интернет-трафика и необходимости поддержания качества услуг.

По результатам рабочей встречи в МАРТ мобильные операторы вернули абонентов на прежние безлимитные тарифные планы.

МАРТ