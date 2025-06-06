Мобильные операторы вернули абонентов на прежние безлимитные тарифные планы. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой в Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

С учетом многочисленных жалоб граждан на закрытие мобильными операторами архивных безлимитных тарифных планов и принудительный перевод пользователей на более дорогие тарифные планы, в том числе в социальных сетях, 5 июня на площадке МАРТ состоялась рабочая встреча с участием представителей Министерства связи и информатизации, УП "А1" и СООО "МТС".

МАРТ указал мобильным операторам на недопустимость повышения тарифов для потребителей по причине увеличения объема потребления интернет-трафика и необходимости поддержания качества услуг.