Мобильных телефонов нет, а библиотека пустая - как проходит отдых в детском лагере "Сузорье" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6509b95-a62e-45ea-bae2-a498f436b372/conversions/aa474209-0e14-49ca-9a78-7dd7a321803e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6509b95-a62e-45ea-bae2-a498f436b372/conversions/aa474209-0e14-49ca-9a78-7dd7a321803e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6509b95-a62e-45ea-bae2-a498f436b372/conversions/aa474209-0e14-49ca-9a78-7dd7a321803e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6509b95-a62e-45ea-bae2-a498f436b372/conversions/aa474209-0e14-49ca-9a78-7dd7a321803e-xl-___webp_1920.webp 1920w

В сосновом бору на берегу озера Молочное расположился лагерь "Сузорье". Это живописное место для отдыха выбирают мальчишки и девчонки Гродненщины.

Здесь есть все, чтобы каникулы запомнились - спортплощадка, пляж, амфитеатр. "Пионерский костер" - гвоздь летней программы. Детский лагерь несколько раз признавали лучшим в республике.

Оздоровиться и зарядиться энергией сюда приехали более 270 детей. И это только одна смена. Попасть сюда непросто. Первые звонки поступают еще в феврале. В связи с ажиотажем несколько лет назад решили работать в пять смен по пятнадцать дней.

Мобильных телефонов нет, а библиотека пустая - как проходит отдых в детском лагере "Сузорье" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83670f51-7ed2-4d26-92a9-912a08587c87/conversions/8c2cc3f2-9923-4aa7-a857-8eb4e1e0fe40-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83670f51-7ed2-4d26-92a9-912a08587c87/conversions/8c2cc3f2-9923-4aa7-a857-8eb4e1e0fe40-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83670f51-7ed2-4d26-92a9-912a08587c87/conversions/8c2cc3f2-9923-4aa7-a857-8eb4e1e0fe40-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83670f51-7ed2-4d26-92a9-912a08587c87/conversions/8c2cc3f2-9923-4aa7-a857-8eb4e1e0fe40-xl-___webp_1920.webp 1920w

Раскрыть свои эмоции, стать ближе друг к другу помогает сенсорная комната. Это одна из фишек "Сузорья", которая работает уже четвертый сезон.

Она позволяет взаимодействовать с окружающей средой через цвет, звуки, массажные поверхности. Конечно, все происходит в сопровождении психолога.

Стоимость подобной комнаты свыше 16 тыс. рублей. К слову, это собственные средства детского лагеря и личная инициатива директора. В "Сузорье" Алла Кивляк работает уже шестой сезон.

"У нас в лагере нет мобильных телефонов. У вожатых телефон корпоративного плана, их оплачиваем. Есть возможность у родителей позвонить на этот телефон в отряд. Обязательно, чтобы родители всегда видели, как их ребенок отдыхает, у нас созданы родительские чаты в телеграмме, куда включены обязательно все родители. И они каждый день нон-стоп видят, как проводит время их ребенок. В нашем лагере есть библиотека, удивительно было то, что в тихий час дети просят книги. В данный момент библиотека практически пустая", - рассказала директор Детского оздоровительного лагеря "Сузорье" Алла Кивляк.

И пока дети наслаждаются каникулами, у взрослых не менее горячая пора - нужно сделать все, чтобы летний отдых не был омрачен. Госконтроль, санстанция, прокуратура, МЧС, местные власти - под их пристальным вниманием каждый квадратный метр.

Мобильных телефонов нет, а библиотека пустая - как проходит отдых в детском лагере "Сузорье" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a8e35a7-f001-4fe3-9b50-a033fd64368e/conversions/09e7e118-ed7b-4f40-87f9-965d435135f2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a8e35a7-f001-4fe3-9b50-a033fd64368e/conversions/09e7e118-ed7b-4f40-87f9-965d435135f2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a8e35a7-f001-4fe3-9b50-a033fd64368e/conversions/09e7e118-ed7b-4f40-87f9-965d435135f2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a8e35a7-f001-4fe3-9b50-a033fd64368e/conversions/09e7e118-ed7b-4f40-87f9-965d435135f2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Обязательный мониторинг происходит каждую новую смену. Особое внимание уделяют выполнению санитарных норм, ведь по практике половина нарушений касается вопросов организации питания.

Все лагеря Гродненской области оборудованы посудомойками. Обязательное требование - два комплекта столовой посуды, супницы, чайники на каждый стол, чтобы обед всегда оставался горячим.

"В организации питания отслеживаем все позиции - доставку продуктов, технологию приготовления, условия хранения и сервировки", - отметила завотделением Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Наталья Юречко.

Мобильных телефонов нет, а библиотека пустая - как проходит отдых в детском лагере "Сузорье" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8394ad15-f8dc-4604-8697-9ceaeb6b2c48/conversions/6269f001-af80-4bb5-853a-faec796414ba-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8394ad15-f8dc-4604-8697-9ceaeb6b2c48/conversions/6269f001-af80-4bb5-853a-faec796414ba-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8394ad15-f8dc-4604-8697-9ceaeb6b2c48/conversions/6269f001-af80-4bb5-853a-faec796414ba-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8394ad15-f8dc-4604-8697-9ceaeb6b2c48/conversions/6269f001-af80-4bb5-853a-faec796414ba-xl-___webp_1920.webp 1920w

Большое внимание уделяется также вопросам безопасности. На контроле и фасады зданий (чтобы не только красиво, но и надежно), и организация досуга. Здоровье детей стоит в приоритете.

В ходе очередного мониторинга замечаний нет ни у госконтроля, ни у санинспекции. На подготовку лагеря в этом году направили 80 тыс. бюджетных средств, еще порядка 100 тыс. выделили предприятия-спонсоры.