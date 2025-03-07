Модернизация, повышение квалификации - в Минской области подвели итоги года в здравоохранении

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2024 год для системы здравоохранения Минской области оказался насыщенным на развитие и повышение качества услуг. Достижения районных больниц, ФАПов и амбулаторий отметили на областном уровне во время коллегии по здравоохранению в Дзержинске. Здесь же подвели итоги и наметили план на 2025-й.

Петр Мосько, главврач УЗ "Клинический родильный дом Минской области":

"Был введен в эксплуатацию педиатрический корпус. В свое распоряжение мы получили уникальный комплекс отделений: реанимацию для новорожденных детей, педиатрическое, физиотерапевтическое отделения. Здесь под одной крышей находится вся технологическая цепочка лечения и выхаживания глубоко недоношенных больных, сложных, самых маленьких пациентов".