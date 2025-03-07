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Модернизация, повышение квалификации - в Минской области подвели итоги года в здравоохранении
2024 год для системы здравоохранения Минской области оказался насыщенным на развитие и повышение качества услуг. Достижения районных больниц, ФАПов и амбулаторий отметили на областном уровне во время коллегии по здравоохранению в Дзержинске. Здесь же подвели итоги и наметили план на 2025-й.
Петр Мосько, главврач УЗ "Клинический родильный дом Минской области":
"Был введен в эксплуатацию педиатрический корпус. В свое распоряжение мы получили уникальный комплекс отделений: реанимацию для новорожденных детей, педиатрическое, физиотерапевтическое отделения. Здесь под одной крышей находится вся технологическая цепочка лечения и выхаживания глубоко недоношенных больных, сложных, самых маленьких пациентов".
Среди достижений 2024 года - модернизация отделения анестезиологии и реанимации Минской областной детской клинической больницы, новая поликлиника в Смолевичах, кабинет компьютерной томографии в Атолинской больнице и МРТ в Минской областной клинической больнице.