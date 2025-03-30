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Модернизацию Минской очистной станции планируют завершить в 2028 году

Модернизацию Минской очистной станции планируют завершить в 2028 году. Проект реконструкции включает 5 очередей. Среди которых обновление цехов механической и биологической очистки, а также ремонт комплекса по работе с отходами.

По двум из перечисленных очередей получены необходимые заключения экспертиз и начаты строительно-монтажные работы, по оставшимся - проектные мероприятия находятся в завершающей стадии.

Ведется перекладка сетей водоснабжения и водоотведения. До конца года обновят свыше 60 км.

реконструкция