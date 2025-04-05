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Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Беларуси 9 апреля

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В Беларуси на 9 апреля прогнозируют мокрый снег и гололедицу. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, а днем преимущественно по северо-западной половине временами пройдут осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер ожидается северо-западный, днем с переходом на юго-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от -2 до -8 градусов, при прояснениях до 10 градусов мороза. Днем температура будет колебаться от +2 по востоку до +9 по юго-западу.

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