Молодежь поделилась, что для них сегодня означает слово "патриотизм"

К 80-летию Великой Победы на территории Кобринского укрепления Брестской крепости закончилось строительство первой очереди патриотического центра. Стройка получилась по-настоящему народной, ведь средства для строительства перечисляли неравнодушные люди, предприятия и организации. Свой вклад вносила и молодежь.

Молодые люди (боец студенческого стройотряда "Спадчына" им. Героя Советского Союза П. И. Машерова Юрий Демяник и командир студенческого стройотряда "Спадчына" им. Героя Советского Союза П. И. Машерова Антон Грушевский), которые принимали участие во Всебелорусской молодежной стройке, поделились своими эмоциями от сдачи объекта, а также что для них значит слово "патриотизм".

"Патриотизм для нас - это забота о своей Родине, о сохранении памяти о предках. К сожалению, об этой памяти сейчас много где забывают. Но мы с Беларусь и Россией, стараемся ее сохранить", - подчеркнули парни.