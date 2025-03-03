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Молодежный форум профсоюзных активистов впервые пройдет в Беларуси в апреле
Профсоюзы Беларуси к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне проведут ряд масштабных мероприятий. К организации и проведению подключаются профсоюзы всех уровней.
Впервые в Беларуси пройдет молодежный форум профсоюзных активистов "Наследники Великой Победы". Масштабное мероприятие анонсировали 3 марта. Так, с 1 по 3 апреля молодые люди из городов-героев не только нашей страны, но и из России (Тулы, Волгограда, Мурманска, Москвы, Смоленска) посетят знаковые и памятные места, а также расскажут о героическом прошлом своих городов. Для участников будет организована тематическая образовательная программа.
Александр Щекович, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси:
"Мы вместе с нашими молодыми коллегами из Российской Федерации изучим историю, посетим лекции, знаковые мероприятия и знаковые места в Республике Беларусь. Пройдет презентация каждого города-героя, и молодежь расскажет о событиях, которые там происходили".
Кроме того, в год 80-летия Победы запланированы тематические дискуссионные площадки и патриотические авто-, мото-, велопробеги.
Профсоюзы на постоянной основе проводят работу по сохранению исторической памяти. Это масштабное обустройство знаковых и памятных мест, захоронения солдат и мирных жителей тех страшных времен, адресная помощь и поддержка ветеранов войны и труда.