Молодые медики озвучили напрямую Александру Ходжаеву свои пожелания при распределении
На шаг ближе к профессии. Более 600 выпускников Витебского медуниверситета пополнят команду врачей и провизоров. В областном центре состоялось итоговое распределение. Молодые специалисты отправятся в разные регионы Беларуси.
В приоритете - потребности Витебской области с учетом обстоятельств и пожеланий выпускников. Их молодые медики смогли озвучить напрямую министру здравоохранения Александру Ходжаеву, под председательством которого состоялось заседание госкомиссии. Многие из студентов о своих первых рабочих местах знали заранее. Треть выпускников этого года - целевики.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси: "Очень важно, чтобы была преемственность сохранения тех кадров, которые мы распределяем. В этой части, конечно, витебскому региону требуется усиление работы в этом направлении. Инициатива местной власти, главных врачей - это то, что является на сегодняшний день мотивообразующим для того, чтобы распределенный молодой специалист закрепился на своем рабочем месте".
Впереди у выпускников Витебского медуниверситета - интернатура. К ней молодые специалисты приступят уже летом.