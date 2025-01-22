Молостов: Каждый гражданин страны должен проголосовать за дальнейшее процветание Беларуси

В эти дни белорусы определяют свое будущее. Накануне стартовало досрочное голосование на выборах Президента. В первый же день на избирательные участки пришли почти 8 % белорусов. Среди тех, кто сегодня отдал свой голос, был и председатель Пограничного комитета.



Пограничники уже давно работают в усилении из-за напряженной ситуации на южных и западных рубежах, но, несмотря на это, проголосовать - долг каждого, подчеркнул Константин Молостов.

Константин Молостов, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

"Обстановка на государственной границе, вокруг государственной границы Республики Беларусь непростая, поэтому мы как никогда должны быть едины и ценить то, что чего мы достигли за последние 30 с лишним лет. А сегодня я считаю, каждый уважающий себя гражданин Республики Беларусь должен прийти на выборы и проголосовать за дальнейшее совершенствование и процветание нашей прекрасной Беларуси".

Проголосовал сегодня и председатель Таможенного комитета. Владимир Орловский отметил, что, несмотря на санкционное давление, государству удалось помочь бизнесу переключить транспортные потоки, что помогло минимизировать действия санкций, и расширить список партнеров за рубежом. В таких моментах отчетливо видна слаженная работа государственного аппарата.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

"Все, кто не предвзято понимают и изучают ситуацию, видят, сколько много сделано хорошего в нашей стране. Страна развивается, мирная спокойная, постоянно что-то новое для людей делается. И мне бы хотелось, чтобы эта тенденция сохранилась, чтобы страна продолжала развиваться, чтобы у нас был мир. Поэтому для меня очевидно, за кого голосовать, чтобы сохранилась стабильность в стране, чтобы наша страна развивалась, чтобы были мир и порядок".