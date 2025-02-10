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Мониторинг и профилактические беседы - как сотрудники ОСВОД наблюдают за ситуацией на воде
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1.82025-02-12T14:34:39.000000Z00
Специалисты ОСВОД следят за ситуацией на водохранилищах. Зимняя рыбалка манит на лед, однако гарантия хорошего улова - строгое соблюдение правил безопасности.
Рыбакам важно быть в спасательной жилетке и использовать только проверенные спасателями выходы на лед, чтобы не рисковать жизнью.
На водоемах водолазы проводят мониторинг и профилактические беседы. Подробнее смотрите в видео.