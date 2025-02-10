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Мониторинг и профилактические беседы - как сотрудники ОСВОД наблюдают за ситуацией на воде

Специалисты ОСВОД следят за ситуацией на водохранилищах. Зимняя рыбалка манит на лед, однако гарантия хорошего улова - строгое соблюдение правил безопасности.

Рыбакам важно быть в спасательной жилетке и использовать только проверенные спасателями выходы на лед, чтобы не рисковать жизнью.

На водоемах водолазы проводят мониторинг и профилактические беседы. Подробнее смотрите в видео.

безопасностьОСВОД