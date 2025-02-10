Мониторинг и профилактические беседы - как сотрудники ОСВОД наблюдают за ситуацией на воде

Специалисты ОСВОД следят за ситуацией на водохранилищах. Зимняя рыбалка манит на лед, однако гарантия хорошего улова - строгое соблюдение правил безопасности.

Рыбакам важно быть в спасательной жилетке и использовать только проверенные спасателями выходы на лед, чтобы не рисковать жизнью.