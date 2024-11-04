МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды

Быть услышанным и востребованным - удел не только избранных.

То, что молодым у нас везде дорога, своими инициативами подтверждают сами представители нового поколения и готовы оказать посильную помощь: молодежные отряды охраны правопорядка будут задействованы в обеспечении общественной безопасности в период электоральной кампании.

Движение МООП - одна из визитных карточек деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. Таких отрядов по республике насчитывается 270.

Молодежные отряды в действии

Право - есть искусство добра и справедливости. Глава государства не единожды отмечал, что состояние законности и правопорядка это не только уровень криминогенной обстановки, но и соблюдение законов во всех сферах жизни нашего общества в целях сохранения мира и спокойствия на нашей земле, особенно в период электоральной кампании. Для тех, кто со студенческой скамьи определил для себя путь защиты правопорядка и спокойствия, эта задача Президента с пометкой "надо" выполняется точно и безукоризненно.

Сохранять мир и единство, защитить права белорусов - дело всенародное. И молодежь в первых рядах. Инициативных в Беларуси ценят и поддерживают.

Еще одно интересное направление в БРСМ - молодежные отряды охраны правопорядка. Александр Лукашенко поддержал развитие этой инициативы: "Это для вас и ваших детей. Особенно для детей. Вот иностранцы приезжают к нам: слушайте, да в Беларуси можно ребенка в парк отвезти, отпустить, и никто его там не обидит. Это дорогого стоит. Это недешево".

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

"Мы обращаем внимание, что в городе Минске с каждым годом все больше и больше студенческой молодежи вступает в ряды организации, и не только парни проявляют интерес, а также наши девушки оказывают содействие в рамках патрулирования улиц. Это те ребята, которые не просто физически, но и психологически, и морально подготовлены".

Отряды охраны правопорядка - дело серьезное, которое в прямом смысле закаляет ребят и душой, и телом в разные погодные условия. Бойцы помогают сотрудникам МЧС и МВД в патрулировании общественных мест, отвечают за безопасность на республиканских мероприятиях, предупреждают граждан о возможных опасностях как в реальной жизни, так и в виртуальной.

Никита Трон, студент БНТУ:

"Когда мы приходим в отряд, системы подготовки никакой нет, но у нас, когда уже становишься в основе, то можно походить на тренировки".

Работа хоть и сложная, но все чаще к бойцам присоединяются и девочки. Про таких говорят: в горящую избу войдет. Девушка помогает прохожим, безупречно несет службу в непростой сезон.

Рената Козлова, студентка БНТУ:

"К Александру Григорьевичу я обратилась с вопросом на то, как он смотрит на нашу деятельность, на деятельность нашего отряда в процессе функционирования избирательных комиссий и участков. На что Александр Григорьевич ответил, что он только поддерживает нашу деятельность и подталкивает силовые структуры на то, чтобы они брали нас в помощь. Мы также носим с гордостью свои звания и охраняем порядок на наших улицах, на улицах нашего города".

И если для ребят это уникальная возможность закалить, как сталь, характер, то для сотрудников органов внутренних дел, МООПовцы - хорошие помощники и потенциально будущие коллеги.

Виталий Грабок, милиционер патрульно-постовой службы Советского РУВД г. Минска:

"Молодежный отряд охраны общественного порядка помогает нам, выявляет правонарушения в общественных местах. И за все время тесного взаимодействия они зарекомендовали себя как надежные партнеры".