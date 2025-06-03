Морозов: В Беларуси насчитывается примерно 1,4 тыс. агроусадеб

3 июня начала работу 35-я Международная специализированная выставка "Белагро". Это грандиозное мероприятие, где демонстрируются достижения в агропромышленной сфере.

В 2025 году форум поменял место проведения, получив прописку в Международном выставочном центре в Минске. Новая локация позволила увеличить экспозицию практически на 7 тыс. квадратных метров, что обеспечит большее число участников и расширит их географию.

Только на уровне официальных делегаций заявлено свыше 20 стран. Из дебютантов - Ботсвана, Гана, Зимбабве, Катар, Мозамбик, Республика Сербская, Босния и Герцеговина. В качестве экспонентов свои достижения представят Россия, Германия, Италия, Китай, Иран, Турция, Вьетнам, Палестина, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Крупнейшие холдинги системы Минпрома Беларуси традиционно примут самое активное участие в "Белагро" и продемонстрируют около 135 образцов техники и оборудования высокого технологичного уровня, новинки и лучшие серийные образцы. Кроме экспозиции, гостей и белорусских специалистов ждет большая деловая программа.

Для тех, кто хорошо работает, важно и хорошо отдыхать. На "Белагро" представлен и белорусский агротуризм. Становится ли больше агроусадеб в стране, все ли они пользуются популярностью? На эти вопросы ответил директор Национального агентства по туризму Дмитрий Морозов.

"В последнее время количество усадеб колеблется примерно на одном уровне - от 1,3 тыс. до 1,4 тыс. Лидером является Минская область, на ее территории расположено более 410 усадеб. Так что можно говорить, что ниша усадеб занята. Это именно касается усадеб со своим колоритом, а не просто сдачи дома в аренду", - рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что агротуризм - это непростой бизнес, он имеет свои особенности. Необходимо работать и общаться с людьми, как со своими друзьями, чтобы они возвращались снова. И далеко не каждый человек сможет трудиться в таком формате. "Но мы наблюдаем, что сейчас есть богатая палитра качественных, хороших, ярких агроусадеб во всех регионах страны, которые принимают почти 500 тыс. туристов в год", - назвал цифру Дмитрий Морозов.