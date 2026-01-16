Морозы не отступают - все службы Беларуси переведены на усиленный режим работы

В восточной половине Беларуси созданы штабы на случай ЧС и для оперативного реагирования на обращения, которые поступают в городские службы, а также на селе.

Все социальные учреждения, в том числе образования, поликлиники и больницы, в Могилевском регионе работают в штатном режиме. Сейчас главное, замечают специалисты, - сохранить бесперебойное водоснабжение и подачу тепла в дома жителей региона.

Особое внимание - теплотрассам. Энергетики круглосуточно отслеживают ситуацию. Постоянный мониторинг на местах, а также оперативность диспетчеров позволили не только не допустить чрезвычайных ситуаций, но и оперативно реагировать на жалобы. Ни одна котельная не простаивает. Операторы контролируют температурный режим с учетом погоды.

Михаил Лесун, первый замдиректора, главный инженер филиала "Могилевские тепловые сети" РУП "Могилевэнерго":

"Увеличено количество аварийно-восстановительных бригад, ремонтных бригад. Все они укомплектованы спецмеханизмами, инструментами, приспособлениями, необходимыми материалами для проведения работ в случае необходимости. Также увеличено количество обходов, осмотров тепловых сетей. Дежурство в ночное время на дому".

Те, кто отвечает за работу общественного транспорта в городе и на селе, также оперативно отслеживают ситуацию, в том числе и благодаря горячим линиям и GPS навигаторам. Как сообщили в облавтотрансе, особое внимание пригородным маршрутам и отдаленным населенным пунктам.

Николай Антусов, заместитель гендиректора ОАО "Могилевоблавтотранс":

"На линию выходят всего по области ежедневно 370 автобусов и 104 троллейбуса и в общей сложности выполняют 6800 рейсов. Создали штаб, организовали круглосуточное дежурство, использовали все имеющиеся помещения для того, чтобы особенно первые рейсы вышли".

В прошлом году для автопарка региона приобрели 40 автобусов, чтобы и в условиях больших морозов сохранить маршруты. В этом году по информации облавтотранса, парк пополнят еще свыше полусотни машин.

А вот кому в эти дни жарко, так это спасателям. За сутки - 6 пожаров, в том числе из-за перекала печей. Прошлой ночью на пожаре в Быховском районе погибли два человека.

Инесса Елфимова, официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Беларуси:

"Понижение температуры воздуха приводит к тому, что люди начинают дополнительно использовать источники тепла: камины, калориферы, а иногда и самодельные электронагреватели. Опасность такого обогревателя заключается в том, что любой дополнительный источник потребления электроэнергии - это нагрузка на электропровод".