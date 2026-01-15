3.71 BYN
В Беларуси морозы сохранятся минимум до 20 января
Крепкие арктические морозы сохранятся на всей территории страны еще минимум 4 дня. Во избежание чрезвычайных происшествий все причастные организации переведены на усиленный вариант работы. А волонтерами Красного Креста организованы стационарные и мобильные пункты обогрева, в которых можно выпить горячий чай. При необходимости могут выдать теплую зимнюю одежду. Пункты обогрева работают ежедневно.
Светлана Якунина, специалист Минской городской организации Белорусского Красного Креста:
"У нас есть банк одежды, где мы можем ее выдать человеку, который, как мы видим, нуждается в ней. Знаете, всякие ситуации бывают: вышел на улицу, оделся не по погоде, замерз и зашел к нам. Такому человеку мы можем оказать помощь: выдать ему варежки, шарф. В первые дни, когда люди не были готовы к таким морозам, было больше обращений. Сегодня - человек 10, наверное, не больше".
Также работает горячая линия 139 для нуждающихся в помощи одиноких пожилых и инвалидов. Им могут помочь в доставке продуктов, лекарств, а также расчистить снег.
Ольга Воронько, завотделением Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:
"В контакт-центр государственных социальных услуг 139 в основном обращаются сейчас с такими вопросами, как доставка лекарств первой необходимости, доставка продуктов питания. Обращаются по вопросам расчистки снега люди пожилого возраста, люди с ограниченными возможностями, которые проживают в частном секторе. Мы всем помогаем, на все случаи мы реагируем. Если необходимо, передаем заявки в территориальные центры социального обслуживания по районам или подключаем волонтеров из БРСМ. У нас есть также контакты горячих линий ЖЭСов, куда мы сразу передаем информацию и просим, чтобы они тоже подключались активно и помогали нашим гражданам в данных ситуациях. Обратившись в контакт-центр 139, вы можете узнать обо всех социальных услугах, которые оказывают гражданам города Минска".
В такие морозы повышается риск получения травм: обморожения и переохлаждения. Медики советуют ограничить время пребывания на улице.