Мошеники используют ИИ. Более 3 тыс. киберпреступлений зарегистрировано в Беларуси с начала года

В Беларуси с начала 2025 года зарегистрировано более 3 тыс. киберпреступлений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Наряду с этим положительной тенденцией является то, что граждане Беларуси становятся более грамотными и осведомленными о различных методах обмана. В связи с этим мошенники адаптируются и разрабатывают более сложные и хитроумные подходы для выманивания денежных средств, отметил заместитель начальника 1-го управления ГУПК МВД Павел Строк.

По его словам, все чаще регистрируются случаи, когда преступники действуют в паре, осуществляя сложные, двухступенчатые схемы, пытаясь таким образом запутать жертву.

Сначала звонит один, под предлогом замены счетчиков, продления договора оказания услуг, записи на медобслуживание и т.д. получает личные данные гражданина. Позже с жертвой связывается второй, представляется правоохранителем или сотрудником банка, запугивает проведением обысков, вынуждает оформить кредиты и перевести деньги на якобы защищенный счет.

"Кроме того, звонки становятся все более реалистичными благодаря использованию злоумышленниками искусственного интеллекта. Теперь они могут подделать голосовое сообщение даже от ваших родственников и коллег", - отметил Павел Строк.

Остаются актуальными и другие способы обмана: получение предоплаты за товар, финансовая помощь после романтической переписки или привлечение средств в несуществующие капиталовложения. Мошенники продолжают создавать фальшивые сайты банков, инвестиционных платформ и даже театров, которые выглядят практически идентично настоящим.

В МВД призывают не доверять подобной информации, поступившей по телефону. Рекомендуется связаться с организацией, якобы от которой был совершен звонок, по номерам с официального сайта. Если кто-то представляется родственником или знакомым, озвучивая при этом необычные просьбы, лучше задать личные вопросы, ответы на которые известны только ему, и при возникновении сомнений перезвонить этому человеку привычным способом.