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Мошенники не спят - как не попасть на уловки аферистов и можно ли вернуть свои деньги
Автор:Владимир Королев
Звонок, который может лишить целого состояния. Новая схема телефонных мошенников вновь набирает популярность. Практически ежедневно белорусы обращаются в милицию и просят вернуть украденные деньги, которые они будто бы под гипнозом отдают неизвестным.
Аферисты представляются сотрудниками Энергосбыта, следователями, милиционерами. В трубке разыгрывается целый спектакль, итогом которого становятся финансовые потери.
Жертвы отдают свои сбережения, берут кредиты, продают квартиры. Рекорд 2025 года - полмиллиона рублей. Пенсионерка из Борисова, копившая деньги 35 лет, передала все до копейки. Рассказываем, как не попасться на уловку по ту сторону телефона и можно ли вернуть деньги.
Алла, как и многие обманутые жертвы, не хочет показывать свое лицо. Никто из родственников не знает, что она оформила на себя кредиты и отдала 27 тыс. рублей мошенникам, искреннее полагая, что помогает правоохранителям.
"Вас беспокоит компания "Энергосбыт". "Это оператор сотовой связи, напоминаем, что сегодня у вас заканчивается обслуживание сотового телефона". "Система нашего банка зафиксировала несанкционированный доступ в ваш личный кабинет". Ежедневно такие звонки из-за рубежа поступают сотням белорусам. Практически каждый месяц схемы видоизменяются, чтобы человек не мог привыкнуть к однообразию аферистов.
Андрей Арловский, замначальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
"Если раньше больше фигурировало "алло, ДТП", "мама, я попала в беду", то сейчас преступники немножко модернизировали схему. Сначала звонят потерпевшим под видом Водоканала, Энергосбыта, любого другого государственного органа службы и уточняют паспортные данные. Якобы для сверки счетчиков, установки новых счетчиков и по другим причинам".
Все жертвы уверяют, что по телефону разыгрывается настоящий спектакль. Цель первого звонка - узнать адрес, паспортные данные и другую личную информацию. Далее в дело вступает мошенник, переодетый в форму следователя или милиционера, и пугает уголовным делом и обыском.
От информации о замене счетчиков, продлении услуг связи или другого сервиса до уголовного дела всего несколько звонков. Почему, сообщив кому-то паспортные данные по телефону, к вам вдруг собираются прийти с обыском? А действительно ли правоохранители предупреждает об обыске? Все эти вопросы жертва задает сама себе уже после того, как лишилась денег.
Андрей Арловский, замначальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
"В процессе этого же звонка, установив мобильный телефон нашего потерпевшего, ему поступает другой звонок, на другой абонентский номер, где уже говорят, что вы общаетесь сейчас с лжесотрудниками Водоканала, Энергосбыта, они вас пытаются разводить. И для того чтобы не попасть на их удочку, они предлагают определенные схемы. В данном случае, как правило, схемы: "возьмите кредиты, окажите помощь поимке", либо все сбережения надо перевести на определенные счета для их сохранности. В последнее время еще говорят, что вы спонсируете ВСУ, поэтому к вам придут с обыском. Поэтому эти деньги надо перевести на счета, чтобы они не смогли их у вас изъять".
Полмиллиона рублей лишилась пенсионерка из Борисова после того, как ей позвонили аферисты от имени Энергосбыта, предложив по акции заменить счетчики.
Марина Гваздович, старший следователь Борисовского РОСК:
"Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в крупном размере). В настоящее время во взаимодействии с сотрудниками милиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к преступной схеме".
Сейчас курьер в розыске, бабушка наотрез отказывается общаться с журналистами. О своем горе не рассказывает даже соседям.
Еще одна пенсионерка из Минска лишилась квартиры. Схема та же. Мошенники предложили заменить электросчетчики, получив все данные, с женщиной связался якобы следователь, который объяснил, что ее квартира выставлена на продажу. Чтобы она не осталась без жилья, нужно срочно продать квартиру, а деньги перечислить на безопасный счет.
"Сказали мне снять со счета деньги, как будто ими могут воспользоваться и закупить оружие. Но потом же квартира. Я продала квартиру", - рассказала потерпевшая.
Милиции удалось задержать двух курьеров, которые забрали у бабушки 55 тыс. долларов. Задержанные нашли подработку в интернете и были уверены, что помогают пенсионерке, деньги теперь будут требовать с них.
А вот вторую пенсионерку из Минска спас риэлтор. После общения с сотрудниками "Энергосбыта" бабушка также выставила квартиру на продажу. Опытный риэлтор, пообщавшись с минчанкой, посоветовал ей переговорить с родственниками и обратиться в милицию.
Те, кто сталкивался с заменой счетчиков, знают, что за неделю на подъезде появляется объявление с датой, когда специалисты будут производить работы. Также и в других компаниях, будь то банки, операторы связи, интернет-провайдеры. Нередко клиенты жалуются на бюрократию, заполнение множества документов, где по несколько раз переписывают одни и те же свои данные.
Это и существует для того, чтобы компания знала своего клиента и не звонила с уточняющими вопросами. В том числе и представители "Энергосбыта", от чьего имени сегодня больше всего звонков. Вся информация о клиентах у них в базе.
Александр Лазаревич, начальник управления сбыта энергии ГПО "Белэнерго":
"Энергоснабжающие организации с помощью телефона никаким образом не созваниваются с потребителем, тем более не просят их сообщить персональные данные. Энергоснабжающая организация по месту должна ответить на любые вопросы. Если у потребителя возникли какие-то вопросы, то они обращаются по месту и получат квалифицированный ответ".
Если вы стали жертвой подобной аферы, не стесняйтесь и не бойтесь, позвоните в милицию. Шансы вернуть деньги есть.
Андрей Арловский, замначальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
"Если поступает звонок в течение 30 минут - 1 часа, то реально установить курьера, задержать его и вернуть ваши денежные средства. Но чем больше времени прошло между поступлением звонка в милицию и передачей денежных средств, тем меньше шансы".
Правоохранители уверяют, что в течение нескольких месяцев звонки от имени "Энергосбыта" и мобильных операторов перестанут быть эффективным. Однако за это время кибермошенники придумают новое начало старой схемы, от имени какой компании звонить жертвам. Это слишком прибыльный бизнес, чтобы от него так просто отказаться.