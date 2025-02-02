Мошенники не спят - как не попасть на уловки аферистов и можно ли вернуть свои деньги

Звонок, который может лишить целого состояния. Новая схема телефонных мошенников вновь набирает популярность. Практически ежедневно белорусы обращаются в милицию и просят вернуть украденные деньги, которые они будто бы под гипнозом отдают неизвестным.

Аферисты представляются сотрудниками Энергосбыта, следователями, милиционерами. В трубке разыгрывается целый спектакль, итогом которого становятся финансовые потери.

Жертвы отдают свои сбережения, берут кредиты, продают квартиры. Рекорд 2025 года - полмиллиона рублей. Пенсионерка из Борисова, копившая деньги 35 лет, передала все до копейки. Рассказываем, как не попасться на уловку по ту сторону телефона и можно ли вернуть деньги.

Алла, как и многие обманутые жертвы, не хочет показывать свое лицо. Никто из родственников не знает, что она оформила на себя кредиты и отдала 27 тыс. рублей мошенникам, искреннее полагая, что помогает правоохранителям.

"Вас беспокоит компания "Энергосбыт". "Это оператор сотовой связи, напоминаем, что сегодня у вас заканчивается обслуживание сотового телефона". "Система нашего банка зафиксировала несанкционированный доступ в ваш личный кабинет". Ежедневно такие звонки из-за рубежа поступают сотням белорусам. Практически каждый месяц схемы видоизменяются, чтобы человек не мог привыкнуть к однообразию аферистов.

Андрей Арловский, замначальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

"Если раньше больше фигурировало "алло, ДТП", "мама, я попала в беду", то сейчас преступники немножко модернизировали схему. Сначала звонят потерпевшим под видом Водоканала, Энергосбыта, любого другого государственного органа службы и уточняют паспортные данные. Якобы для сверки счетчиков, установки новых счетчиков и по другим причинам".

Все жертвы уверяют, что по телефону разыгрывается настоящий спектакль. Цель первого звонка - узнать адрес, паспортные данные и другую личную информацию. Далее в дело вступает мошенник, переодетый в форму следователя или милиционера, и пугает уголовным делом и обыском.

От информации о замене счетчиков, продлении услуг связи или другого сервиса до уголовного дела всего несколько звонков. Почему, сообщив кому-то паспортные данные по телефону, к вам вдруг собираются прийти с обыском? А действительно ли правоохранители предупреждает об обыске? Все эти вопросы жертва задает сама себе уже после того, как лишилась денег.

Андрей Арловский, замначальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

"В процессе этого же звонка, установив мобильный телефон нашего потерпевшего, ему поступает другой звонок, на другой абонентский номер, где уже говорят, что вы общаетесь сейчас с лжесотрудниками Водоканала, Энергосбыта, они вас пытаются разводить. И для того чтобы не попасть на их удочку, они предлагают определенные схемы. В данном случае, как правило, схемы: "возьмите кредиты, окажите помощь поимке", либо все сбережения надо перевести на определенные счета для их сохранности. В последнее время еще говорят, что вы спонсируете ВСУ, поэтому к вам придут с обыском. Поэтому эти деньги надо перевести на счета, чтобы они не смогли их у вас изъять".

Полмиллиона рублей лишилась пенсионерка из Борисова после того, как ей позвонили аферисты от имени Энергосбыта, предложив по акции заменить счетчики.

Марина Гваздович, старший следователь Борисовского РОСК:

"Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в крупном размере). В настоящее время во взаимодействии с сотрудниками милиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к преступной схеме".

Сейчас курьер в розыске, бабушка наотрез отказывается общаться с журналистами. О своем горе не рассказывает даже соседям.

Еще одна пенсионерка из Минска лишилась квартиры. Схема та же. Мошенники предложили заменить электросчетчики, получив все данные, с женщиной связался якобы следователь, который объяснил, что ее квартира выставлена на продажу. Чтобы она не осталась без жилья, нужно срочно продать квартиру, а деньги перечислить на безопасный счет.

"Сказали мне снять со счета деньги, как будто ими могут воспользоваться и закупить оружие. Но потом же квартира. Я продала квартиру", - рассказала потерпевшая.

Милиции удалось задержать двух курьеров, которые забрали у бабушки 55 тыс. долларов. Задержанные нашли подработку в интернете и были уверены, что помогают пенсионерке, деньги теперь будут требовать с них.

А вот вторую пенсионерку из Минска спас риэлтор. После общения с сотрудниками "Энергосбыта" бабушка также выставила квартиру на продажу. Опытный риэлтор, пообщавшись с минчанкой, посоветовал ей переговорить с родственниками и обратиться в милицию.

Те, кто сталкивался с заменой счетчиков, знают, что за неделю на подъезде появляется объявление с датой, когда специалисты будут производить работы. Также и в других компаниях, будь то банки, операторы связи, интернет-провайдеры. Нередко клиенты жалуются на бюрократию, заполнение множества документов, где по несколько раз переписывают одни и те же свои данные.

Это и существует для того, чтобы компания знала своего клиента и не звонила с уточняющими вопросами. В том числе и представители "Энергосбыта", от чьего имени сегодня больше всего звонков. Вся информация о клиентах у них в базе.

Александр Лазаревич, начальник управления сбыта энергии ГПО "Белэнерго":

"Энергоснабжающие организации с помощью телефона никаким образом не созваниваются с потребителем, тем более не просят их сообщить персональные данные. Энергоснабжающая организация по месту должна ответить на любые вопросы. Если у потребителя возникли какие-то вопросы, то они обращаются по месту и получат квалифицированный ответ".

Если вы стали жертвой подобной аферы, не стесняйтесь и не бойтесь, позвоните в милицию. Шансы вернуть деньги есть.

Андрей Арловский, замначальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

"Если поступает звонок в течение 30 минут - 1 часа, то реально установить курьера, задержать его и вернуть ваши денежные средства. Но чем больше времени прошло между поступлением звонка в милицию и передачей денежных средств, тем меньше шансы".