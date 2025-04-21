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Мошенники обманули иностранца, который искал работу за границей
Иностранец искал работу за границей, но наткнулся на мошенников. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.
Во Фрунзенское РУВД обратился 37-летний иностранец, которого обманули при поиске работы. В интернете потерпевший нашел организацию, помогающую с трудоустройством за границей, и оплатил их услуги. Далее с ним связался "юрист компании" и попросил о помощи: принять на свою личную карту несколько платежей от других желающих также трудоустроиться, а затем перечислить деньги на счет фирмы.
В течение двух месяцев мужчина помог "нанимателям" перевести около 20 тыс. рублей, но вскоре его карта была заблокирована из-за подозрительных операций. После этого "наниматели" порекомендовали иностранцу покинуть страну и перестали выходить на связь.
По данному факту проводится проверка.