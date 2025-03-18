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Мошенники под видом сотрудников водоканала обманули минчанку на 5 тыс. белорусских рублей
Мошенники под видом сотрудников водоканала и правоохранителей выманили у минчанки около 5 тыс. белорусских рублей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратились два жителя столицы, которые стали жертвами мошенников. Одной из потерпевших на домашний телефон позвонил неизвестный, который представился работником водоканала. Собеседник сообщил об окончании срока эксплуатации счетчиков. Звонивший предложил заключить новый договор по телефону, для чего минчанка продиктовала ему свои персональные данные. Вскоре с женщиной связался якобы правоохранитель и рассказал, что до этого она общалась с мошенниками, которые теперь от ее имени производят незаконные финансовые операции. Минчанке пригрозили обыском в квартире и изъятием наличных. Чтобы сохранить сбережения, женщина "задекларировала" около 5 тыс. рублей, переведя их на специальный счет.
Еще одному заявителю позвонили якобы из "Энергосбыта" с предложением заменить счетчики, а затем угрожали и требовали задекларировать наличные. Минчанин снял со счетов в банке 10 тыс. долларов, которые собирался перевести на "безопасный счет". Однако после разговора с родственником мужчина осознал, что его обманули, и сохранил сбережения.
По данным фактам возбуждены уголовные дела за мошенничество.