Мошенники под видом сотрудников водоканала обманули минчанку на 5 тыс. белорусских рублей

В милицию обратились два жителя столицы, которые стали жертвами мошенников. Одной из потерпевших на домашний телефон позвонил неизвестный, который представился работником водоканала. Собеседник сообщил об окончании срока эксплуатации счетчиков. Звонивший предложил заключить новый договор по телефону, для чего минчанка продиктовала ему свои персональные данные. Вскоре с женщиной связался якобы правоохранитель и рассказал, что до этого она общалась с мошенниками, которые теперь от ее имени производят незаконные финансовые операции. Минчанке пригрозили обыском в квартире и изъятием наличных. Чтобы сохранить сбережения, женщина "задекларировала" около 5 тыс. рублей, переведя их на специальный счет.