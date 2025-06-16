Мошенники предложили минчанке задекларировать сбережения - женщина лишилась более 100 тыс. рублей

Мошенники под предлогом декларирования сбережений украли у минчанки более 100 тыс. белорусских рублей. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Следственный комитет.

Сообщается, что 83-летняя жительница столицы стала жертвой телефонных мошенников. Потерпевшей на городской телефон позвонила неизвестная и представилась сотрудницей "Белтелекома". Звонившая предложила продлить договор на пользование услугами. Минчанка не заподозрила подвоха и передала собеседнице свои персональные данные.

В то же время на ее мобильный телефон поступил звонок от "милиционера", который заявил пенсионерке, что она общается с мошенниками. Но это оказался сообщник аферистов. Злоумышленник сумел завоевать доверие пожилой женщины и передал ее контакты подельнику, который представился работником юридического отдела банка.

Мошенники узнали, что дома у жертвы хранится крупная сумма денег, и убедили ее, что эти средства необходимо задекларировать. Женщина безоговорочно выполнила указание и отдала накопления прибывшему к ней курьеру. Лишь на следующий день она осознала, что попала в ловушку телефонных мошенников. Сообщается, что минчанка лишилась более Br100 тыс.