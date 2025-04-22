Мошенники, притворившись сотрудниками ДФР, получили от минчанки более 32 тыс. белорусских рублей

Жительница Минска перевела более 32 тыс. белорусских рублей мошенникам, которые притворились сотрудниками ДФР. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на ГУВД Мингорисполкома.

На мобильный телефон 55-летней жительнице Фрунзенского района поступил звонок от лжесотрудника Департамента финансовых расследований. Он сообщил, что банковский счет, открытый на имя минчанки, используется в мошеннических схемах. Для убедительности женщине в мессенджере прислали поддельные документы и постановление о проведении обыска.

Женщине сообщили, что правоохранители изымут все найденные наличные. Чтобы сохранить деньги, минчанке посоветовали как можно скорее положить их на "безопасный счет". Она согласилась и перевела мошенникам более 32 тыс. белорусских рублей.

Затем аферисты попытались убедить минчанку оформить еще и кредит в банке, но она начала сомневаться и обратилась к правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.