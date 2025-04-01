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Мошенники распространяют фальшивую ссылку на сайт известной сети аптек
В интернете мошенники распространили фальшивую ссылку на сайт известной сети аптек. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Национальный центр защиты персональных данных.
На фишинговом ресурсе предлагается заполнить форму для получения скидки "на весь ассортимент" лекарств. В форме просят указать ваше имя и номер телефона, а затем вам может позвонить "менеджер".
В Национальном центре защиты персональных данных напомнили, что утечка личных данных с помощью мошеннических схем может привести не только к негативным последствиям для вашей безопасности, но и к финансовым потерям. Нужно быть внимательными, нельзя переходить по подозрительным ссылкам, даже если они выглядят легитимными и предлагают "сладкие" условия, или оставлять свои персональные данные на сомнительных интернет-ресурсах.