Мошенники распространяют фальшивую ссылку на сайт известной сети аптек

На фишинговом ресурсе предлагается заполнить форму для получения скидки "на весь ассортимент" лекарств. В форме просят указать ваше имя и номер телефона, а затем вам может позвонить "менеджер".

В Национальном центре защиты персональных данных напомнили, что утечка личных данных с помощью мошеннических схем может привести не только к негативным последствиям для вашей безопасности, но и к финансовым потерям. Нужно быть внимательными, нельзя переходить по подозрительным ссылкам, даже если они выглядят легитимными и предлагают "сладкие" условия, или оставлять свои персональные данные на сомнительных интернет-ресурсах.