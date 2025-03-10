Москва подверглась массированному нападению БПЛА - что рассказали очевидцы

11 марта ночью Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Погибли 4 человека. Как отмечают эксперты, во время налетов ВСУ впервые применили дроны, которые программируются заранее. Боевая часть у них - граната. Таким дроном пытались атаковать нефтебазу "Ока-центр" в подмосковном Серпухове. Как сообщило Министерство обороны, всего за ночь было сбито 343 украинских беспилотника. В том числе шесть - в районе Курской АЭС.

Съемочная группа "Первого информационного" находилась на территории торговой компании в Подмосковье. На парковке в результате падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание автомобилей. Известно о 40 сгоревших машинах. На самой парковке идут следственные действия.

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"Больше всего маме досталось, - говорит врач. - Бабушка укрыла младшего внука, поэтому повреждения нет. У девочки травма плеча и стопы".

20 человек пострадали, из них 4 погибших. Известно, что один из погибших - 43-летний мужчина, который работал в компании "Мираторг". Он получил ранение живота, перелом плеча и ранение голени осколками. У него остались жена и 5-летний сын.

В стационарах остаются 5 человек. Губернатор Московской области навестил пострадавших.

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"Мы испугались, когда проснулись от того, что взрыв был. У нас балкон, прям рядом. Взрыв, сигнализация машина, потом было еще пять взрывов, потом как будто гром, как гроза вот такая вот была. В 5:04 это было", -рассказала женщина.

Коммунальщики ликвидируют последствия удара украинского беспилотника по дому в подмосковном Видном. Дрон повредил балконы, окна и фасад многоквартирного здания. Осколки беспилотника попали в несколько припаркованных рядом автомобилей.

Кроме коммунальщиков, во дворе много и тех, кто пришел из любопытства, а кто-то понаблюдать со стороны за восстановлением своего пострадавшего дома.

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"Я спокойно шел, в траве вижу, что-то железное валяется, поднимаю, нюхаю, а это части от БПЛА-дрона, - рассказал о своей находке школьник. - Я проснулся в 5 утра, было страшно. Были вначале маленькие взрывы, потом прогремел огромный взрыв. Я испугался. Я вышел в окно посмотреть, там все нормально, пошел обратно спать, но боялся даже заснуть".

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"Мы всю ночь не спали всей своей семьей, - рассказала пожилая женщина. - И звонили и туда, и сюда".

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"Я подумал, что это военная часть. Они иногда там стреляют, - рассказал мужчина. - Напрягают такие вещи. Не должны допускать, чтобы вы подлетали".

"Взрыв был ужасный. Аж в другом конце района было слышно. Ужасно громкий был взрыв. И это просто возмутительно, что на жилые дома с детьми, со стариками, ни в чем не виноватыми людьми, такое нападение. Такая атака вообще на Москву страшная. Просто ужас. Просто бандитская", - возмущается женщина.

С начала налаживания контактов между Россией и США было понятно, что Украина это просто так не оставит, так как она не заинтересована в прекращении военных действий. У Родиона Мирошника, посла по особым поручениям по вопросам преступлений киевского режима спросили, ассоциируются ли переговоры с началом массированных атак и запугиванием гражданского населения?

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Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима:

"Мы фиксируем сейчас, что как только начинает работать трек, направленный на выстраивание диалога, то тут же начинают искать варианты их срыва. Какими могут быть варианты? Здесь, знаете, голь на выдумке хитра. Здесь могут быть разные варианты. И мы считаем, что одна из провокаций, удар по Судже, который нанесли украинские боевики ракетами по интернату, в котором было гражданское население. Что может быть еще? Мне сложно предсказать".

По словам посла, это могут быть техногенные катастрофы, попытки ежедневных обстрелов прифронтовых и не только прифронтовых территорий, когда пытаются направлять уже удары по крупным промышленным предприятиям, которые содержат взрывоопасные технологии, последствия которых могут быть какие угодно. Это касается и радиации, и химического заражения, и биологических проблем. То есть это все не исключается, - отметил он. - Организация террористических актов тоже она не может быть вынесена за скобки".

Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима:

"Мы видим настрой режима Зеленского и их спонсоров, тех, которые сейчас представляют эту ястребиную группу, то есть они настроены на любые вещи по аналогии той же Курской вылазки. Все, что угодно. На все что угодно они готовы пойти ради того, чтобы сорвать наметившийся трек переговоров и диалога между Вашингтоном и Москвой. Многие из них понимают, что им в этом процессе делать нечего, поэтому ставки здесь для них очень высоки, и мы внимательно следим за всем, что происходит, потому что исключать какие-то провокационные, террористические, антигуманные действия я бы не стал".

Сегодняшняя атака украинских беспилотников - одна из самых крупных в России за время военного конфликта. И она предшествовала очередному переговорному витку. Только теперь между Украиной и США. Эксперты оценивают это как попытку Зеленского продемонстрировать, что он еще на что-то способен. Однако весь мир смотрит на это как на агонию умирающего.

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Михаил Делягин, депутат Госдумы Федерального собрания России:

"Система ПВО работает так, как она должна работать. Значительно более неприятно, когда один-два дрона долетают до какого-нибудь нефтеперерабатывающего завода. Это значительно более неприятно. Это был действительно политический жест, скорее всего, в преддверии переговоров с американцами накануне, чтобы подороже себя продать и показать, что вот, смотрите, ребята, мы кое-что еще можем. Мы еще не сдохли. Как-то у них там в гимне поется что-то в этом духе".

Но если это было так, то демонстрация не удалась, потому что, наоборот, было продемонстрировано бессилие, что собрали резерв, отправили, никакого результата, в общем, не достигли. У нас были неприятности весной и летом 2023 года, и, собственно, уроки были извлечены, заметил депутат.