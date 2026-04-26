Мотосезон "по-белорусски" официально открыт: где можно освежить навыки вождения на мототехнике

Порядок в стабфондах - это залог спокойствия на кухнях, а порядок на дорогах - залог безопасности в городах. С приходом тепла в Беларуси традиционно стартует один из самых динамичных сезонов. Байкеры открыли сезон-2026. Адреналин и скорость - это еще и про ответственность. Чтобы не допустить аварийности на дорогах, ГАИ работает в усиленном режиме и контролирует мотообстановку на транспортных артериях.

Еще один лайфхак для безопасного и плавного въезда в сезон - тренировки на закрытых площадках мотодромов ДОСААФ. Там можно освежить навыки после зимы опытным байкерам, а новичкам - получить заветную категорию "А".

Бархатистый рев моторов снова появился на улицах больших городов, ведь мотосезон "по-белорусски" официально открыт масштабно и с размахом. 3,7 тыс. мотоциклистов от 27 мотоклубов со всей страны проехали по улицам Минска.

Мотосезон - это яркий, звучный дорожный аккорд для любителей быстрой и брутальной техники. Но все же некоторые движение на байках начинают с нарушением ПДД: выезд на встречную полосу движения, игра в "шашки" в плотном потоке и опасные маневры в промежутках между машинами, едва ли не касаясь чужих зеркал заднего вида.

Всего в стране зарегистрировано более 450 единиц мототехники - мотоциклов и мопедов. За 2025 год владельцы таких машин стали участниками ДТП 471 раз, а в 2026-м - уже 18. Пора повышать бдительность, ведь мотоциклисты часто передвигаются не одни, а с пассажирами.

Ответственность здесь двойная, как у авто-, так и у мотолюбителей. Многие байкеры еще не привыкли к ручке газа и габаритам после зимы, а автомобилисты просто не замечают в зеркалах силуэты быстрых двухколесных. Именно поэтому за процессом перехода в скоростной моторежим усиленно следят инспекторы ГАИ.

за процессом перехода в скоростной моторежим усиленно следят инспекторы ГАИ

Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"При проезде перекрестков, при осуществлении поворотов налево-направо обращайте внимание на пересекаемые проезжие части, где могут появиться водители мототранспорта. Они в первую очередь должны соблюдать правила дорожного движения, не вклиниваться между рядами в плотном потоке, заторовых ситуациях, при затруднениях проезда на перекрестках, в том числе соблюдать скоростные режимы".

Рейды проводят, как правило, на длинных и ровных прямых дистанциях. В столице, к примеру, подходят для резкого старта проспекты Победителей и Независимости.

Опытные байкеры хорошо осознают опасность попыток первым успеть к светофору, поэтому рекомендуют коллегам не спешить, а также правильно экипироваться и дополнительно защищать себя специальными элементами "мотоброни": перчатки, наколенники и налокотники, плотная куртка, джинсы и шлем.

Контроль за мототрафиком со стороны ГАИ на оживленных улицах в последние дни - это база. Инспекторы используют для этого не только автомобили. Регулярно в город выезжают и мотопатрули.

Опыт и навыки мгновенного реагирования в экстренной ситуации - решающий фактор. Дмитрий Бельский наколесил более 1 млн км на разных двухколесных машинах: спортивных, круизерах и харлеях. Это не просто транспорт, а, как и для многих байкеров, стиль жизни. Дмитрий уже вывел свою формулу плавного въезда в мотосезон.

байкеры

Дмитрий Бельский, байкер:

"Нужно читать дорожную карту и применять различные методики на дорогах общего пользования. Когда любой, даже опытный райдер начинает ездить, нужно "вкататься" в сезон, т. е. пройти ряд упражнений, не в один день это все делать. Вы восстановите ряд имеющихся навыков и потом будете сравнительно более безопасно начинать сезон".

Такую возможность предоставляют мотодромы страны. В Минске подготовку к летнему сезону можно пройти на полигонах ДОСААФ. Площадки открывают, как только сходит снег, к тому же есть и крытые боксы. Здесь мотоциклисты могут освежить в памяти навыки вождения безопасно и под присмотром инструкторов.

байкеры

"На данный момент стараемся принять всех наших учащихся, даже тех, которые уже выпущены из автошколы", - отметил зампредседателя - начальник учебного отдела автошколы ДОСААФ Московского района г. Минска Сергей Грецкий.

"Восьмерка", "змейка", "коридор" и "парковка" - отработка элементов у курсантов длится месяц. После сдачи экзамена в водительском удостоверении ставят отметку напротив категории "А". Получить заветный допуск непросто, ведь на площадке есть право только на одну ошибку.

Сергей Чугунов, инструктор автошколы ДОСААФ Московского района г. Минска:

"Змейка" - это базовое перестроение, габаритная "восьмерка" - это азы разворотов в ограниченном, замкнутом пространстве. На данный момент курс длится по закону не менее месяца. В реальности они учатся где-то полтора месяца. В программе обучения 17 часовых занятий плюс экзамен внутренней организации. Кому не хватает этих занятий, мы даем гораздо больше".