"Моя мечта, чтобы Беларусь развивалась" - почему латвийский блогер выбрал жизнь в Беларуси

Какое прекрасное ощущение - чувствовать себя дома, где по-настоящему спокойно и безопасно. Вот за этим переезжают к нам в Беларусь из самых разных стран.

Всего с начала 2026 года паспорта Синеокой получили чуть менее полутысячи человек. Это выходцы из Сирии, Афганистана, Ирана, Латвии, Молдовы, Украины, Азербайджана и Армении. И это далеко не полный список.

В Сети завирусился ролик, где уроженец Латвии обратился к Президенту и белорусскому народу с просьбой о гражданстве. Блогер Максометр всю жизнь прожил в Латвии. Его отец белорус. Он купил себе маленький домик в деревушке и обустраивает его своими руками.

Максим рассказал, что купил небольшой деревенский домик. Недалеко находится город, но главное, что вокруг природа, свое поле, свой огород. Всю жизнь он мечтал, чтобы был собственный участок земли, а в Риге удалось обзавестись лишь маленькой однокомнатной квартирой.

Блогер выложил в Сеть обращение, в котором выразил признательность Президенту Беларуси и белорусскому народу за то, что приняли его к себе.

"У меня не было какой-то конечной цели. Я просто гулял по Витебску, когда я уже получил гражданство белорусское, а внутри радость такая, что я теперь знакомлюсь со своей новой родиной. И это было очень спонтанно, просто я хотел сказать спасибо, я не думал, что как-то журналисты отреагируют на это", - поделился Максим.

Рассказывая о жизни в Латвии, блогер поделился, что зачастую не хватало денег на продукты: "Например, у тебя пенсия 500 евро, а за квартиру приходит счет по коммунальным платежам около 350-400 евро. Денег просто на еду не хватит. Поэтому люди просто переезжают, продают там недвижимость, приезжают сюда, покупают домик и живут на 500 евро".

Помимо этого Максим признался, что в Латвии он, как блогер, испытывал на себе давление со стороны окружения. "Были люди, вокруг меня начали крутиться, которые как бы подводили к тому, что я все равно буду связан с политикой. Хотя я говорил, я в политику не лезу. Они думали, что я буду что-то говорить против России и Беларуси. Но это противоречит моей совести. Потому что я этнический белорус. У меня мама гражданка России, а отец белорус. Ну, не могу я", - поделился он.