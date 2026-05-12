"Моя награда - успехи учеников": народный учитель Беларуси поделился своими принципами преподавания

Учитель математики средней школы № 19 города Минска Александр Фельдман, удостоенный почетного звания народного учителя Беларуси", в "Актуальном интервью" поделился своими мыслями о высокой награде и о том, что для него по-настоящему важно в профессии.

"Для меня было большой честью из рук Президента (Президента Беларуси Александра Лукашенко - прим. ред.) получить такую высокую награду. В жизни же моя награда - это видеть успехи своих учеников. И эти успехи бывают ежегодно, это приятно. Есть медалисты и стобалльники", - обозначил Александр Фельдман.

По его словам, главная цель всей педагогической деятельности - помочь выпускникам реализоваться в жизни. "И моей главной целью в работе было сделать своих выпускников успешными. Многие из них действительно стали успешными людьми: врачами, учителями, учеными", - отметил учитель.

Александр Фельдман news.by

Работа учителя, учителя математики, который выпускает классы, всегда ответственна и перед учениками, и перед родителями. И самое главное, чтобы ребята были успешными и могли найти свой путь в жизни. Александр Фельдман

Одним из ключевых секретов своего успеха он считает четкое и понятное изложение материала. "Я всегда придавал большое значение изложению нового материала. Считал, что оно должно быть четким, ясным, понятным. Ученики приходят ко мне уже мотивированные. Им хочется быть лучше и знать больше, быть успешными, поэтому и приходят", - поделился учитель.