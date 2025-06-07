Начальник отдела поверхностных вод РУП "Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов" Елена Громадская рассказала в проекте БЕЛТА "Страна говорит", можно ли пить воду из родников.

"Логично предположить, что из родников, которые находятся вблизи дороги либо вблизи поля, воду пить нежелательно. Но когда мы выезжаем даже на работы полевые по инвентаризации, мы видим, что людей ничего не останавливает", - отметила начальник отдела.

В целом Елена Громадская не советует пить воду из родников, потому что для этого сначала необходимо провести исследование. "Системной работы по оценке качества водных родников не проводится. Она производится только по заявкам. И наш институт такими работами не занимается", - сказала она, предположив, что такие вопросы, скорее всего, в сфере деятельности центров гигиены и эпидемиологии.

Родник - это открытый уязвимый источник, добавила специалист. "Даже в лесу к этому источнику может подойти кто угодно, - пояснила она. - С этим нужно аккуратно, но это потенциальный источник питьевого водоснабжения. Чтобы давать гарантию, нужно провести исследования".