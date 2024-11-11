Мозырь открывает второй день "Марафона единства". Расскажем, что в программе

Второй день республиканской общественно-культурной акции "Марафон единства" начинается в Мозыре, пишет БЕЛТА со ссылкой на оргкомитет.

Этот субботний день с самого утра будет ознаменован открытиями объектов, которые станут запоминающимися подарками для всего города за три дня до нового года. Оба - на одной улице - Рыжкова. Это мурал "Будущее Беларуси в твоих руках" и физкультурно-оздоровительный центр "Полесье-Арена".

Вместе с БЕЛТА можно будет "полистать" онлайн и офлайн страницы истории и развития страны на разных ее этапах. Полоса для "Беларусь. Взлет" - в торговом центре "Катапульта", а планшеты "Суверенной Беларуси" разместятся в новом физкультурно-оздоровительном центре.

Подумать о важном, близком, вкусном молодым людям предстоит на городском квесте "Это все мое родное".

Ближе к полудню на фуд-корте торгового центра "Катапульта" намечена и "Знаковая встреча" с участием генерального директора Национальной библиотеки Беларуси Вадима Гигина, генерального директора ЗАО "Столичное телевидение" Александра Осенко, футболиста Александра Глеба, главного редактора "Альфа Радио" Вадима Шепета.

В день открытия "Полесье-Арена" заполнится по максимуму. На сценическом комплексе - калейдоскоп номеров концертной программы "Время выбрало нас". Роскошь балета подарят народные артисты Беларуси Ирина Еромкина и Антон Кравченко, подготовили шикарные номера артисты Большого театра оперы и балета Беларуси. Душевные и драйвовые композиции исполнят заслуженный артист Республики Беларусь Александр Солодуха, ансамбль "Песняры", арт-группа "Беларусы", группа Aura и др. Хореографические ансамбли и студии юго-восточного региона придадут огранку этому творческому бриллианту.

До самого вечера "Полесье-Арена" будет оставаться эпицентром марафона объединяющих событий. Не отходя от ФОКа, на почтамте "Марафона" можно будет отправить новогоднюю открытку со специальным штемпелем "Марафон единства. Мозырь" по нужному адресу. Такую акцию проводят организаторы "Марафона единства" и РУП "Белпочта".

Также на площадке перед физкультурно-оздоровительным центром пройдет акция "Я желаю в Новый год…" и концертно-развлекательная программа "Мы вместе!" с участием артистов "Марафона единства" и известных блогеров. Все участники акции смогут получить теплый подарок, оставив пожелание стране в Новый год в специальной фотозоне. Достаточно снимок с пожеланием выложить в любую соцсеть с хэштегом #марафонединства и показать волонтерам. В подарок - фирменный шарф марафона.