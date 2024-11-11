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Муаззин: Беларусь играет важнейшую роль в формировании нового мирового порядка
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Лукашенко об Омане: Нет ничего удивительного, что наши взгляды на жизнь очень похожи
О чем разговаривали главы Омана и Беларуси, с кем Президент делал селфи - в рубрике "Время Первого"
Султан Омана подарил Лукашенко кинжал. А что взамен ему предоставил белорусский лидер?
Главы Беларуси и Омана вечером возобновили общение
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