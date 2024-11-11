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Муаззин: Беларусь может предложить широкий спектр решений для Омана
Маскат делает ставку на промышленное развитие, производство сельскохозяйственной продукции, переработку продуктов питания. Что конкретно Беларусь может предложить Оману, в программе "Главный эфир" рассказал иранский журналист-международник Хаял Муаззин.
Российские и белорусские товары в мире всегда оценивали как очень качественные, соответствующие международным стандартам, считает журналист. По его мнению, Оман нуждается в качественных товарах. "Беларусь может предложить широкий спектр решений в области промышленности, производства сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки продуктов питания и технологий для эффективного ведения сельхозпроизводства, что идеально соответствует потребностям Омана".
Хаял Муаззин считает, что государство сможет стать посредником между Беларусью и мусульманскими, ближневосточными странами. Оман не единственная страна, которая будет налаживать экономические и другие связи с Беларусью.
По его словам, белорусско-оманское сотрудничество послужит толчком для более высокого темпа развития экономики Беларуси.
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