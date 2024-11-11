Муаззин: Беларусь может предложить широкий спектр решений для Омана

Маскат делает ставку на промышленное развитие, производство сельскохозяйственной продукции, переработку продуктов питания. Что конкретно Беларусь может предложить Оману, в программе "Главный эфир" рассказал иранский журналист-международник Хаял Муаззин.

Российские и белорусские товары в мире всегда оценивали как очень качественные, соответствующие международным стандартам, считает журналист. По его мнению, Оман нуждается в качественных товарах. "Беларусь может предложить широкий спектр решений в области промышленности, производства сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки продуктов питания и технологий для эффективного ведения сельхозпроизводства, что идеально соответствует потребностям Омана".

Хаял Муаззин считает, что государство сможет стать посредником между Беларусью и мусульманскими, ближневосточными странами. Оман не единственная страна, которая будет налаживать экономические и другие связи с Беларусью.