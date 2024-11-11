Мухин: Союзное государство - пример борьбы с западным давлением

Уходящий 2024 год был разным: на Беларусь оказывалось санкционное давление, стране грозили эскалацией конфликта в Украине и пугали международной изоляцией. Все это не сбылось, мы выстояли.

И это еще раз доказывает, что статус Союзного государства растет не только на постсоветском пространстве, но и мировом. Итоги уходящего года на "Первом информационном" подвел генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации (Россия):

"Все, что западные страны нам пророчили - разрыв экономики, международную изоляцию, турбулентность, разрушение политической системы, все это не сбылось. За этот год Беларусь и Россия показали, что они спокойно выстояли в этой явно неравной борьбе. Это лишний раз доказывает, что проект Союзное государство оправдался. И информационную войну на данном этапе мы выигрываем, с чем можно поздравить население России и Беларуси".