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Мухин: Союзное государство - пример борьбы с западным давлением
Уходящий 2024 год был разным: на Беларусь оказывалось санкционное давление, стране грозили эскалацией конфликта в Украине и пугали международной изоляцией. Все это не сбылось, мы выстояли.
И это еще раз доказывает, что статус Союзного государства растет не только на постсоветском пространстве, но и мировом. Итоги уходящего года на "Первом информационном" подвел генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации (Россия):
"Все, что западные страны нам пророчили - разрыв экономики, международную изоляцию, турбулентность, разрушение политической системы, все это не сбылось. За этот год Беларусь и Россия показали, что они спокойно выстояли в этой явно неравной борьбе. Это лишний раз доказывает, что проект Союзное государство оправдался. И информационную войну на данном этапе мы выигрываем, с чем можно поздравить население России и Беларуси".
"То, что следующий год будет интереснее предыдущего, не знаю легче или тяжелее, это уже не очень важно, но то, что он будет интереснее, это факт. И я хотел бы пожелать гражданам и России, и Беларуси быть терпеливыми, знать, что они хотят, и главное - не терять себя и свою человечность", - подчеркнул Алексей Мухин.
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