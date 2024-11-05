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Мурал "Будущее Беларуси в твоих руках" открыли в Витебске. Расскажем, что он символизирует
Автор:Марина Романовская
"Марафон единства" не сбавляет темп в Витебске. Афиша второго дня насыщена яркими мероприятиями.
Одна из самых оживленных площадок развернулась у Ледового дворца спорта. Сюда приходят семьями, чтобы стать частью праздника. Работают выставки, фуд-корты.
Благодаря "Марафону единства" в городе на один арт-объект стало больше.
Мурал в подарок
Мурал - подарок от "Марафон единства" жителям областного центра. В центре изображения руки родителей и ребенка, которые держат будущее своей страны. Мурал символизирует сплоченность белорусов, сохранение семейных ценностей и, конечно, развитие страны.
Открытие арт-объекта стало ярким акцентом в насыщенном марафоне, которым два дня живет города. Мурал украсил здание Ледового дворца спорта, являющегося центром притяжения самых активных жителей северного региона. Арт-объект оживил и городской пейзаж.
Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:
"Объект был выбран не случайно. Это место, где объединяется спортивная молодежь, любители спорта и в целом не только горожане, но и гости Витебска. Мурал - это традиционный наш рисунок с очень мощным слоганом".
"Будущее Беларуси в твоих руках" - это напоминание для всех. Какой станет наша страна - зависит от каждого из нас: от умения сплотиться, желания развиваться и делать свое место для жизни еще лучше.
О том, что пережила каждая белорусская семья в годы Великой Отечественной, рассказывает экспозиция мобильного музея. Жители Витебска знают, как сложно было возрождать страну. На момент освобождения в городе на Западной Двине оставалось всего 118 жителей, а сам он был почти полностью разрушен. И об этом белорусы помнят.
Лидия Устинович, жительница г. Витебска:
"В такой праздник нельзя пройти мимо нашей истории, потому что история - это уроки для будущего поколения. Я считаю, что каждый белорус должен хранить, нести их в своем сердце".
Праздник продолжается. Концерт "Время выбрало нас" объединит на одной сцене самых ярких артистов белорусской эстрады.
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