Мурал "Будущее Беларуси в твоих руках" открыли в Витебске. Расскажем, что он символизирует

"Марафон единства" не сбавляет темп в Витебске. Афиша второго дня насыщена яркими мероприятиями.

Одна из самых оживленных площадок развернулась у Ледового дворца спорта. Сюда приходят семьями, чтобы стать частью праздника. Работают выставки, фуд-корты.

Благодаря "Марафону единства" в городе на один арт-объект стало больше.

Мурал в подарок

Мурал - подарок от "Марафон единства" жителям областного центра. В центре изображения руки родителей и ребенка, которые держат будущее своей страны. Мурал символизирует сплоченность белорусов, сохранение семейных ценностей и, конечно, развитие страны.

Открытие арт-объекта стало ярким акцентом в насыщенном марафоне, которым два дня живет города. Мурал украсил здание Ледового дворца спорта, являющегося центром притяжения самых активных жителей северного региона. Арт-объект оживил и городской пейзаж.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

"Объект был выбран не случайно. Это место, где объединяется спортивная молодежь, любители спорта и в целом не только горожане, но и гости Витебска. Мурал - это традиционный наш рисунок с очень мощным слоганом".

"Будущее Беларуси в твоих руках" - это напоминание для всех. Какой станет наша страна - зависит от каждого из нас: от умения сплотиться, желания развиваться и делать свое место для жизни еще лучше.

О том, что пережила каждая белорусская семья в годы Великой Отечественной, рассказывает экспозиция мобильного музея. Жители Витебска знают, как сложно было возрождать страну. На момент освобождения в городе на Западной Двине оставалось всего 118 жителей, а сам он был почти полностью разрушен. И об этом белорусы помнят.

Лидия Устинович, жительница г. Витебска:

"В такой праздник нельзя пройти мимо нашей истории, потому что история - это уроки для будущего поколения. Я считаю, что каждый белорус должен хранить, нести их в своем сердце".