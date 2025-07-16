Муравейко назвал гаранты безопасности Беларуси

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Что и/или кто сегодня Беларуси гарантирует безопасность? На такой вопрос в "Актуальном интервью" дал ответ начальник Генштаба Вооруженных Сил, первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко.

Нашу безопасность гарантируют белорусский народ, толерантность, открытость, миролюбие и историческая память. Павел Муравейко

Начальник Генштаба сравнил Беларусь с птицей феникс, которая возродилась из пепла после геноцида во время Второй мировой войны. Белорусский народ подсознательно понимает, что война - это плохо, поэтому не хочет воевать и не желает, чтобы снова рвались бомбы и падали снаряды на головы. "Но мы воевать умеем. Республика-партизанка в годы ВОВ доказала, что способна отстоять свою территорию с оружием в руках. Сегодня активно развиваются Вооруженные Силы Беларуси и другие системы, выстраиваются и новые экономические, политические связи, которые должны минимизировать угрозу, создать ореол безопасности, который обеспечит мирное небо над Беларусью", - пояснил он.

Павел Муравейко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0f225de-4465-4586-b0f9-8d25f0c36106/conversions/56f71246-f1f1-4b2b-bf6c-9555b88f36f4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0f225de-4465-4586-b0f9-8d25f0c36106/conversions/56f71246-f1f1-4b2b-bf6c-9555b88f36f4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0f225de-4465-4586-b0f9-8d25f0c36106/conversions/56f71246-f1f1-4b2b-bf6c-9555b88f36f4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0f225de-4465-4586-b0f9-8d25f0c36106/conversions/56f71246-f1f1-4b2b-bf6c-9555b88f36f4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вторым моментом сохранения безопасности является мудрая политика, проводимая Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Павел Муравейко не единожды упоминал, что филигранно "выруливать" по минному полю из всех ситуаций и руководить в такой сложной ситуации - очень дорогого стоит. "Такие руководители в странах рождаются раз в 100 лет, и нам в этом повезло. Мы будем держать мир очень крепко и, в случае чего, будем готовы за него жестко бороться", - считает представитель Вооруженных Сил.

Эксперт думает, что белорусы при всей своей толерантности и спокойствии не потерпят, чтобы на территорию Беларуси пришли оккупанты и топтали землю. Он также выразил мнение, что республика находится в тренде, так как нашла баланс между различными родами и видами войск.

Беспилотная система - это отдельное направление специальных войск в Вооруженных Силах. Для этого даже создана соответствующая вертикаль, которую постепенно развивают. При этом в стороне не находятся и такие направления, как инженерное обеспечение, радиационно-химическая и биологическая защита, радиоэлектронная борьба, артиллерия и контрбатарейная борьба, современные системы дальнего огневого поражения (а именно поступившие на вооружение "Полонезы", "Искандеры"). К тому же сохранены и старые ПВО, но стоит отметить, что развиваются и новые - используют ЗУ-23-2 и комплекс С-400.