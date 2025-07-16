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Муравейко назвал гаранты безопасности Беларуси
Что и/или кто сегодня Беларуси гарантирует безопасность? На такой вопрос в "Актуальном интервью" дал ответ начальник Генштаба Вооруженных Сил, первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко.
Нашу безопасность гарантируют белорусский народ, толерантность, открытость, миролюбие и историческая память.
Начальник Генштаба сравнил Беларусь с птицей феникс, которая возродилась из пепла после геноцида во время Второй мировой войны. Белорусский народ подсознательно понимает, что война - это плохо, поэтому не хочет воевать и не желает, чтобы снова рвались бомбы и падали снаряды на головы. "Но мы воевать умеем. Республика-партизанка в годы ВОВ доказала, что способна отстоять свою территорию с оружием в руках. Сегодня активно развиваются Вооруженные Силы Беларуси и другие системы, выстраиваются и новые экономические, политические связи, которые должны минимизировать угрозу, создать ореол безопасности, который обеспечит мирное небо над Беларусью", - пояснил он.
Вторым моментом сохранения безопасности является мудрая политика, проводимая Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Павел Муравейко не единожды упоминал, что филигранно "выруливать" по минному полю из всех ситуаций и руководить в такой сложной ситуации - очень дорогого стоит. "Такие руководители в странах рождаются раз в 100 лет, и нам в этом повезло. Мы будем держать мир очень крепко и, в случае чего, будем готовы за него жестко бороться", - считает представитель Вооруженных Сил.
Эксперт думает, что белорусы при всей своей толерантности и спокойствии не потерпят, чтобы на территорию Беларуси пришли оккупанты и топтали землю. Он также выразил мнение, что республика находится в тренде, так как нашла баланс между различными родами и видами войск.
"Если сопоставить, то разница между ними насчитывается десятки лет, но мы рационально используем и находим каждому виду вооружения свое время и место в строю. Самое главное, что мы обучаем белорусских военных применению всех видов вооружений. Мы не зацикливаемся на беспилотниках и не думаем, что они все решат на поле боя. Мы развиваем все системы. На этом построена вся система военного планирования и обеспечения в Беларуси", - поделился Павел Муравейко.